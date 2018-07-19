獨／李宣榕演《女兵》機車班長翻紅！潘朵拉變「胖朵拉」有辛酸原因

2018年07月19日 21:51 中時 林淑娟

李宣榕原本身形纖細。（TVBS提供）

李宣榕原本身形纖細。（TVBS提供）

藍鈞天幫李宣榕上課、對台詞。（寶麗來提供）

藍鈞天幫李宣榕上課、對台詞。（寶麗來提供）

從星光幫出道的李宣榕，最近因演出TVBS、台視《女兵日記》裡的機車女班長「潘朵拉」而走紅，不過眼尖觀眾發現，潘朵拉忽而大朵、忽而小朵，似乎偶爾不連戲。原來，開拍之初正逢李宣榕準備演唱會，但當時的她卻重感冒，那陣子為了壓抑病情，不得已只好一直服用類固醇，導致臉和身體都水腫，她哀怨地說，現在觀眾看到的大多還是「胖朵拉」。

她說，《女兵日記》拍攝初期過程中，她的感冒反覆發作，因為病情好不了，卻又要唱歌，只能吃類固醇壓下來，至今其實一直都沒完全痊癒，「現在戲on檔了，更沒時間生病看病，只希望能趕快好起來、消腫，不要再當胖朵拉了！」

個性文靜、向來走小家碧玉型的李宣榕，這次演技大突破，變身刀子嘴豆腐心的機車班長，耍機車耍出了名，更讓不少人跌破眼鏡。其實她接演前，連經紀人也擔心戲劇演出經驗較少的她能否勝任，結果同公司的師兄藍鈞天特別幫她進行演技特訓，陪她對戲練台詞，師弟林紹謙、張藝敏分享當兵真實經驗，也和師妹丁巧唯一起自願演新兵，讓她練習喊口令和罵人，終於幫助她在正式演出前放開來。

李宣榕從小都跟家人同住，這次是首度跟著劇組住到外地數個月，同劇演員都虧她超誇張，幾乎把所有家當都搬到屏東宿舍，從腳踏車、烤麵包機、電鍋、鞋櫃、衣櫃、餐具各種家當、食物都擠進她的小小宿舍，每天揹到拍戲現場的包包大概重達10公斤，連保冰袋也沒放過。首映當天其他演員就爆料：「宿舍每天都會接到她網購的包裹，她昨天一人就收到六件！」李宣榕不好意思承認：「我現在是李愛買！」也開心擔心戲殺青後，真的要雇一台卡車，才能把東西運回台北。

(中時 )