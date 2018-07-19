關節疼痛、頭髮稀疏易掉落...出現這7個徵兆必須多吃肉

2018年07月19日 21:58 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

從維生素A吃到Z（鋅），所有的維他命丸都吞進一輪，卻還是容易生病、體態鬆垮，頭髮更是一拉就掉。這時候，你要問自己，是否蛋白質吃太少了？

蛋白質是身體的重要組成份子，靈敏的腦袋、緊實的肌肉、富有光澤的美甲，全都少不了它。但由於許多蛋白質來自於肉類，不少人因為擔心吃進過多的膽固醇，對肉類及其他蛋白質食物避之唯恐不及，使身體處於缺乏蛋白質的狀態，卻渾然不自知。

仔細檢查一下你的身體，當出現下列現象時，可能就表示你的蛋白質沒吃夠，飲食需要改善了。

1.飢餓感

時常感到肌餓，兩餐之間一直想找零嘴，是缺乏蛋白質的症狀之一。高糖、高碳水化合物，低蛋白質的飲食是可能的原因。攝取足夠的蛋白質能使血糖不易波動，也就不易感到肌餓。

2.腦力不足

蛋白質缺乏，腦力也可能不足，一來飲食中缺乏蛋白質容易造成血糖波動，精神不濟無法思考；二來，蛋白質本身也是大腦組織的重要營養，缺少了腦筋也不會太好。

3.肌肉鬆弛、關節疼痛

關節無力、疼痛與肌肉不結實跟蛋白質的攝取不足也有關。當人們吃進去的蛋白質不足，身體會利用肌肉所含有的蛋白質來產生所需的熱量，肌肉被消耗，就會外型鬆垮，而且感覺沒有力量。

4.頭髮、皮膚、指甲出現問題

除了肌肉，頭髮、指甲、皮膚的健康也靠蛋白質的維護。如果頭髮稀疏易掉落、皮膚容易脫皮，或指甲容易斷裂，這就表示身體的蛋白質需要補充了。

5.傷口復原緩慢

蛋白質不足也會使體內修補、製造新細胞、組織和皮膚的速度變慢，因為身體修補、更新的都會消耗大量的蛋白質。體內蛋白質足夠，傷口的復原會較為迅速。

6.體液滯留

蛋白質的其中一項功能是防止體液的滯留，若是足部與腳踝出現腫脹，那麼先在飲食中補充蛋白質，情況或許就會改善。

7.經常生病

常常掛病號代表著身體的免疫功能有待加強，而免疫細胞是由蛋白質組成，蛋白質充足，身體的免疫系統也容易建立起來。

儘管不少人將蛋白質與膽固醇做連結，但事實上，只要選擇脂肪少的肉類如雞肉、魚類或是雞蛋，就能在吃進蛋白質的同時，減少脂肪的攝取量。或者，也可以選擇植物性的食物，如全穀類、堅果、黃豆、碗豆，以及其他豆類，同樣可以補充身體所欠缺的蛋白質。

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(中時電子報)