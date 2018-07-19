旺旺孝親獎宣發會攜手國家文化聯盟 助力獨立音樂人工會成立

旺旺孝親宣發會同國家文化聯盟助力獨立音樂人工會成立大會現場大合影。(圖旺旺孝親宣發會)

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中時電子報
綜合報導

盛夏的北京，雖然天氣炎熱，但依然阻擋不了旺旺孝親獎的火熱進行。2018年7月18日下午兩點，旺旺孝親獎宣發會在北京天草之間live house成功舉辦。孝親獎同時攜手國家文化聯盟助力了獨立音樂人工會成立大會舉辦。

旺旺中時文化傳媒總經理，第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽執行長林淑黛、國家文化科技創新服務聯盟秘書長劉兵、國家健康服務產業技術創新戰略聯盟秘書長薩仁、國家健康服務產業技術創新的戰略聯盟專委會秘書長王偉、國家移動互聯網教育產業聯盟秘書長劉雅卓、國家半導體聯盟秘書長馮亞東、美庫原創董事長黎冬等多位嘉賓及獨立音樂人出席了本次活動。

ReName熱舞社表演開場舞蹈。(圖旺旺孝親宣發會)

活動現場獨立音樂人齊聚一堂，除發表個人的音樂創作，也將共襄盛舉創作好聽動人的孝親歌曲，為兩岸及世界華人共同推動中華文化，催生中國傳統孝親好歌曲。

獨立音樂人現場演唱孝親歌曲。(圖旺旺孝親宣發會)

南瓜樂隊主唱小海演唱了此次準備參賽的新歌《爸媽晚安》，歡快的節奏和代入日常美好的歌詞，這首歌將整場的氣氛點燃。獨立音樂人次仁羅布現場彈唱作品《念》，這首歌是他在2013年北京時寫的，當時剛掛斷母親的電話，他就哼唱出一個片段，於是將這首歌寫了出來。這首歌是在想念母親，想念家鄉，使用的是藏語演唱。不過次仁羅布也表示在參賽時，會將藏語歌詞使用漢語翻譯出來，讓更多人能瞭解這首歌的含義。七點鐘樂隊主唱李雪菲演唱了剛剛發行的一首原創歌曲《翅膀》，明亮高昂的歌聲傳遞出了父母給予她生命，給予她一雙翅膀所帶來的追夢希望。

左一林淑黛、左二黎冬、右一劉兵、右二金子晴。(圖旺旺孝親宣發會)

旺旺孝親獎執行長林淑黛致辭時提到：“百善孝為先，我們從孝順的角度作為一個切入點，來弘揚中華文化，利用歌曲來傳頌孝道精神，音樂產生的力量很大，透過歌曲的傳唱可以產生共鳴。”

國家文化科技創新服務聯盟秘書長劉兵現場表示：“獨立音樂人工會的成立，標誌著未來數位音樂產業將走向一個新的發展時期，同時也預祝第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽圓滿舉辦成功。”

美庫原創董事長、著名音樂製作人黎冬現場談到獨立音樂人時說到：“獨立音樂人是一群有著強烈自我的抗壓能力，對世界和生活有著獨特的理解。他們是音樂基層領域的中流砥柱。旺旺孝親獎就是本次獨立音樂人工會為大家推廣的一個比賽，高達173萬元人民幣的豐厚獎金及強大的曝光量，給許多獨立音樂人帶來了一個獨特的創作管道。”

獨立音樂人金子晴上臺致辭時說道：“我們成長在音樂行業的變革時期，這就意味著，這個時代的音樂人，需要付出更多，身體和思想上的堅持，和捕捉市場不停變換的能力，才能獲得更多機會。作為中國音樂人，不管身在何方，我們都要攜手共進，共建我們的音樂家園、推動中華傳統文化、孝道文化的傳承與發展。”

映客線上直播。(圖旺旺孝親宣發會)

現場活動的主持人蔣虎也是一位獨立音樂人，他在現場向大家展示了自己聯合麗江小倩、田雨莫、川子等多位音樂人共同創作的孝親歌曲《媽媽的天空》，這首歌的創作背景來源於一個18年來，收養43位女殺人犯的孩子以及21個無家可歸的少年犯，自己創造了一個孩子村的“媽媽”，現場也有嘉賓看完MV後潸然淚下，蔣虎已經打算將這首歌上傳至旺旺孝親獎官網參賽。

《媽媽的天空》MV展示。(圖旺旺孝親宣發會)

第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽旨在透過孝親歌曲的創作與傳唱，推廣正確的孝親觀念。用歌聲傳遞孝意，以活潑、有創意的方式來表達孝順。凡年滿12周歲的兩岸公民與其他地區華人，以中文詞曲為創作的音樂愛好者，皆可報名參加。即日起至8月31日，參與旺旺孝親獎前10000名的創作者均可獲得一張價值100元的旺旺special全額抵用券，更有總額高達173萬元的獎金、出專輯錄製MV的機會等你來拿。

(中時電子報)

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