《食尚玩家》不敵《女兵》粉絲砲轟 郭彥均不敢看留言

2018年07月19日 21:58 中時 蕭雅玲

對於《食尚》換播出時段巴鈺感到很驚訝。（圖片提供：衛視中文台）

《食尚玩家》開播以來固定於晚間10點首播，超過10年的撥出時間，卻在昨（18日）晚上電視台於臉書突然宣布改為晚上11點播出，而調整播出時間，全是因為自家新8點檔《女兵日記》收視開紅盤，電視台內部決定在晚間9點重播，因而影響《食尚》播出時間得往後延一小時，消息傳出忠實粉絲無法接受，怒轟「這麼晚是要播給誰看？」今《食尚》主持人郭彥均被問到此事，他也說：「改時段的確有些可怕，也知道粉絲不滿。」還因此不敢去看留言。

《食尚》播出以來深受不少小朋友喜愛，電視台突然宣布將節目調整到深夜11點播出，讓不少說觀眾無法接受，有觀眾認為把節目調整到深夜時段，隔天大人要上班，小朋友也要上學，看完節目已經12點，根本不可能為了看節目而這麼晚睡。

郭彥均今上《一袋女王》被問到此事，他尷尬表示自己在時段變更前一天就接獲通知，他認為，《女兵》收視開紅盤，能理解電視台想趁勝追擊的作法，但對於新的播出時段還是讓他擔心收視會受影響，最後他開玩笑說：「晚睡一小時，出生率會提高很多。」

而巴鈺接獲播出時段變更通知感到很驚訝，但身為主持人的她認為，自己的任務就是能把歡樂帶給大家，「該露的胸就露，該穿的裙子就穿。」做好自己能控制的事就好。

(中時 )