《食尚玩家》不敵《女兵》粉絲砲轟 郭彥均不敢看留言

郭彥均主持《食尚玩家》更換播出時段。（圖片提供：衛視中文台）

友善列印
中時
對於《食尚》換播出時段巴鈺感到很驚訝。（圖片提供：衛視中文台）

《食尚玩家》開播以來固定於晚間10點首播，超過10年的撥出時間，卻在昨（18日）晚上電視台於臉書突然宣布改為晚上11點播出，而調整播出時間，全是因為自家新8點檔《女兵日記》收視開紅盤，電視台內部決定在晚間9點重播，因而影響《食尚》播出時間得往後延一小時，消息傳出忠實粉絲無法接受，怒轟「這麼晚是要播給誰看？」今《食尚》主持人郭彥均被問到此事，他也說：「改時段的確有些可怕，也知道粉絲不滿。」還因此不敢去看留言。

《食尚》播出以來深受不少小朋友喜愛，電視台突然宣布將節目調整到深夜11點播出，讓不少說觀眾無法接受，有觀眾認為把節目調整到深夜時段，隔天大人要上班，小朋友也要上學，看完節目已經12點，根本不可能為了看節目而這麼晚睡。

郭彥均今上《一袋女王》被問到此事，他尷尬表示自己在時段變更前一天就接獲通知，他認為，《女兵》收視開紅盤，能理解電視台想趁勝追擊的作法，但對於新的播出時段還是讓他擔心收視會受影響，最後他開玩笑說：「晚睡一小時，出生率會提高很多。」

而巴鈺接獲播出時段變更通知感到很驚訝，但身為主持人的她認為，自己的任務就是能把歡樂帶給大家，「該露的胸就露，該穿的裙子就穿。」做好自己能控制的事就好。

(中時 )

旺旺孝親獎宣發會攜手國家文化聯… 曹格藏女弟子3年曝光 這些偶像劇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。