曹格藏女弟子3年曝光 這些偶像劇歌曲都是她唱的

2018年07月19日 21:58 中時 蔡琛儀

陳葦廷在MV中又唱又跳。(就是音樂提供)

陳葦廷被飲料廠商相中。(就是音樂提供)

25歲的新人陳葦廷，由金曲歌王曹格歷時三年打造，她不僅會創作、唱歌，更會吉他、長笛等才藝，外型亮眼的她還未正式出道，在粉絲團已擁有近5萬的高人氣，也唱過不少戲劇的歌曲，包括《1989一念間》插曲〈愛上你〉，以及《姊的時代》插曲〈最好的我們〉、〈別怕黑〉，近日更有飲料廠商相中她，將年度廣告歌曲〈Peace〉交由她譜寫演唱。

MV導演為了搶光拍攝，陳葦廷前一晚只睡3小時，清晨3點就起床梳化，導演安排她在螢幕上獻出舞蹈處女秀，她過去曾是舞蹈白癡，但受了曹格3年的魔鬼訓練後，不到4天便學會整首新舞，反而「賣萌」才是最大挑戰。

她在烈日下與舞群們邊唱邊跳，她回憶當天戶外體感溫度約42度，「天氣實在太熱了，還得出動小電風扇、狂噴涼爽噴霧劑止熱散熱，收工時才發現肩膀還有點被曬傷。」但幸好是拍攝飲料廣告，她得以在鏡頭前狂灌飲料，一整天喝了6罐，她開心說，拍MV前是最胖的時候，因此很久沒喝飲料，這次終於可以喝個夠。

MV足足拍了20小時才收工，陳葦廷回到家忍不住躲在棉被裡爆哭：「這是我正式出道第一支拍攝的MV，雖然很辛苦，但回想到這3年的等待、各種故事，發現自己終於跨到這一步了，真的很感動。」

(中時 )