曹格藏女弟子3年曝光 這些偶像劇歌曲都是她唱的

陳葦廷外型甜美。(就是音樂提供)

友善列印
中時
陳葦廷在MV中又唱又跳。(就是音樂提供)
陳葦廷被飲料廠商相中。(就是音樂提供)

25歲的新人陳葦廷，由金曲歌王曹格歷時三年打造，她不僅會創作、唱歌，更會吉他、長笛等才藝，外型亮眼的她還未正式出道，在粉絲團已擁有近5萬的高人氣，也唱過不少戲劇的歌曲，包括《1989一念間》插曲〈愛上你〉，以及《姊的時代》插曲〈最好的我們〉、〈別怕黑〉，近日更有飲料廠商相中她，將年度廣告歌曲〈Peace〉交由她譜寫演唱。

MV導演為了搶光拍攝，陳葦廷前一晚只睡3小時，清晨3點就起床梳化，導演安排她在螢幕上獻出舞蹈處女秀，她過去曾是舞蹈白癡，但受了曹格3年的魔鬼訓練後，不到4天便學會整首新舞，反而「賣萌」才是最大挑戰。

她在烈日下與舞群們邊唱邊跳，她回憶當天戶外體感溫度約42度，「天氣實在太熱了，還得出動小電風扇、狂噴涼爽噴霧劑止熱散熱，收工時才發現肩膀還有點被曬傷。」但幸好是拍攝飲料廣告，她得以在鏡頭前狂灌飲料，一整天喝了6罐，她開心說，拍MV前是最胖的時候，因此很久沒喝飲料，這次終於可以喝個夠。

MV足足拍了20小時才收工，陳葦廷回到家忍不住躲在棉被裡爆哭：「這是我正式出道第一支拍攝的MV，雖然很辛苦，但回想到這3年的等待、各種故事，發現自己終於跨到這一步了，真的很感動。」

(中時 )

《食尚玩家》不敵《女兵》粉絲砲… 馮德倫連環吐槽 謝霆鋒招架不住

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。