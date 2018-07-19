朋友妻不可戲 男子玩到服監大哥太太GG了

2018年07月19日 22:06 中時電子報 吳家詮

北部地區一名「大哥」因案服刑中，未料他的友人男子覬覦「大哥」老婆美色，藉著對其信賴，竟然下手對「大嫂」強吻、襲胸，還企圖性侵，在牢裡的大哥還放話「出去一定讓你死」。

不過，未等「大哥」」出獄，這名「朋友妻不可戲，偶爾玩玩『沒關係』」的男子已被法院依強制猥褻犯行，判處9月徒刑。

判決書指出，被害女子因為丈夫入獄，頓失經濟支柱，被迫搬出租屋處，於是借用丈夫的朋友住處，在頂樓加蓋空間暫放個人物品及棲身。去年3月某晚，她前往該處整理衣物，丈夫的朋友突然穿著內褲現身，強行跨坐在她的大腿上，又勒住她的脖子強吻，上下其手亂摸，還企圖性侵，遭被害女子踢開，才敗興而歸。事後被害人將此事告訴服刑的丈夫，怒不可支的丈夫甚至放話「出去一定給他好看」，並要老婆先報警提告這位「損友」。

據《自由電子報》報導，法院審理時，被告男子辯稱被害女子當天上樓拿完東西就離開，整個過程也只有簡單打招呼而已，但法院調閱女子到監所會客時的錄音，證實她曾向老公哭訴此事，甚至情緒激動稱「好險旁邊沒有利刃，不然我就會把他殺了」，而老公要她傳話「不要忘記我以前是什麼個性」，再加上有驗傷單和精神鑑定報告，認定被告男子行為構成強制猥褻罪，判處9個月徒刑。

(中時電子報)