瓊斯盃》擋不住加拿大勁爆體能 中華藍2連敗

2018年07月19日 22:12 中時電子報 黃及人

儘管昨天歷經1天休兵，中華藍19日在瓊斯盃男子組遭遇本季奪冠呼聲最高的加拿大，仍以68比81敗下陣來，無奈吞下2連敗(3勝)，期望能在20日晚上7點出戰印尼成功止敗，加拿大則拿開幕5連勝，且是唯一不敗隊伍。

「我們防守做得夠好，沒給對手太多空檔機會，只可惜對方運動能力實在太好，讓進攻反而成為最大問題，」中華藍執行教練帕克表示，「我想我們至少要拿80分以上的水準，今晚尤其是兩分球命中率僅有2成9，成為最大致命傷。」

事實上面對幾乎人人都有全能發揮，且在體型、爆發力上佔盡優勢的加拿大，中華藍從開賽就被壓著打，隨著三分外線沒法正常發揮，以及內線高度居於劣勢，中華藍一度落後到15分之多，也幾乎沒有辦法扭轉場上局勢。

中華藍全隊除了沒有上場的李德威，其餘11人都有得分進帳，不過得分上雙的，竟然只有劉錚的10分，「小台東」黃聰翰9分居次，陳盈駿8分、5助攻與5籃板，中華藍全場命中率僅3成01，總籃板數更比加拿大少了12個。

只是上半場都沒打的黃聰翰，第3節投進3顆三分球，幫助中華藍持續咬住比分不放，但他可以替補上陣的主因，是簡浩遭到隊友周柏臣不慎肘擊到下嘴唇，才會突然把黃聰翰換上場，沒想到他用三分火力跟教練團證明自我實力。

「就算我都坐在板凳，也都一直做好上場準備，當我投進第1顆三分球後，自然越來越有信心，」黃聰翰說，「就算我已經入選亞運12人名單，卻不想造成外界感覺我占走黃鎮名額的印象，我會持續努力，且以團隊為重。」

剛在英國溫布頓拿下青少年男單冠軍的「少年球王」曾俊欣，19日也出現在新莊體育館場邊，全程觀看中華藍與加拿大的比賽。

(中時電子報)