快戒掉！10飲食習慣關鍵字與「癌」有關

2018年07月19日 22:22 中時電子報 林郁庭

癌症已蟬聯36年國人十大死因榜首，乃在於癌細胞在初期不易被發現，愈晚發現癌細胞愈難治療，增強人體的抗癌能力從日常生活做起。記住以下與癌症有關的十個字，並戒掉相關不良習慣，就能大大降低罹癌風險。

中國醫科大學航空總醫院腫瘤醫學中心普外科主任石漢平，發表於《生命時報》，發現癌症與飲食息息相關，建議大家癌細胞偏愛10個字，戒除這些不良飲食習慣。

1.糖

吃糖與癌症其實並無直接關係，只能說，高糖飲食易肥胖，而國內外醫學研究顯示，過多攝入糖、甜飲料、果醬等食物會增加患胰腺癌、乳癌等的風險。

2. 燙

國際癌症研究中心（IARC）指出，研究顯示經常喝「過熱」飲品可能增加食道癌風險，因過熱的食物會損傷食道黏膜，長期下來使得黏膜反覆受到慢性損傷，就可能引發慢性炎症進而增大癌變的可能性。而太燙提指超過攝氏65度。

3.鹹

鹽分攝取過多會累積在體內，容易造成心血管疾病、高血壓、加重腎臟病，會讓體內水分不易排出、水腫。衛福部建議，成人每天建議鈉攝取量，不應該超過6公克鹽，目前普遍都大幅超過建議量。，同時注意食物中的「隱形鹽」，比如醬油、味精、調味料等，都要少用。

4.醃

要注意香腸、火腿、熱狗等亞硝酸鈉醃製的加工肉品，中式嫌余、魚乾等含有大量硝酸鹽的食物，會在胃內被轉變為亞硝酸鹽，然後與食物中的胺結合成亞硝酸胺，導致胃、腸、胰腺等消化器官癌變的幾率升高。

5.熏

燒烤、煙熏食物在製作中，不完全燃燒時會產生大量的多環芳烴類物質，強致癌物苯並芘

就是其中一種。經常吃烤牛肉、烤鴨、烤羊肉等燻烤類食物，容易得食道癌和胃癌。動物性肉類攝入過多會影響腸內代謝，增加腸癌風險。

6.油

一種是指高脂肪食物，尤其是動物性脂肪，可能跟大腸癌、直腸癌、攝護腺癌、乳癌的發生有關係。另一種是高溫油炸，如油條、臭豆腐等，會製造出異環胺與多環芳香烴等致癌物質，特別是反覆煎炸的油， 其中的致大腸癌物更多。

7.酒

經常喝含酒精飲料的人，肝癌和結腸癌發病率高，而衛福部國建署在2018最新飲食指南明確量化，男性每日飲酒不宜超過兩杯、女性不宜超過一杯。

8.霉

花生、玉米容易受潮，並產生有致癌作用的黃麴毒素，這種毒素是目前所知致癌性最強的物質之一，與肝癌的關係極為密切。因此，要更注重保存這類食物，防止受潮霉變。

9.菸

肺癌近年成為十大癌症死因之首，除了抽菸之外，，二手菸、炒菜油煙、PM2.5也脫不了關係。

10.懶

現代人忙碌也懶得下廚，習慣外食吃速食或是加工食品，導致油鹽攝入超標，帶來致癌風險。此外，懶得運動導致肥胖的話，也會增加癌症風險。

(中時電子報)