跨軍種！美6代機設計概念打破前代思維＋集大成

美國空軍5代戰機F-35。(圖/美國空軍)

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美國新的6代戰機設計，將大量採用新技術，再加上美軍將打破F-22、F-35等5代機的設計思維，不再將所有功能濃縮於一機，而是採用2-3種機型共同組成，以便分別承擔不同功能。

這種新的設計理念，導致了未來6代機可能面臨難以歸屬軍種的情況，而美國總統川普還新建了「太空軍」。讓下代戰機可能橫跨了太空部隊和空軍兩大軍種，未來如何部署，將是美國空中力量重要的一環。

根據《防衛新聞》(Defense News)報導，美國下一代戰機的設計概念，可能將航空、網路和電子作戰系統，以及其他新技術系統都集中到同一架戰機上，以便讓這架新戰機擁有引領2030年代的最佳優勢。

然而分析報導指出，這種打破前代戰機的設計思維，卻可能讓遇到軍種體制的障礙或限制。因此將會對6代戰機未來將部署在哪種軍種之下產生相當大的難題。因為更準確的說，其實在設計之初，這架戰機本身的概念就是突破軍種限制的，因此未來如果能夠跨軍種部署，也許才會消弭「搶人」的爭議。

此外，美國總統川普新成立的「太空軍」將融合太空網路作戰能力，未來最有可能和空軍競爭這架新的6代機。新戰機主打「穿透型防空」(Penetrating Counter Air)優勢，這也是美國空軍也「進攻型防空」和「防守型防空」之後的另一大新任務。

(中時電子報)

文章來源：What’s going on with America’s next fighter designs?

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