印度穆斯林教長電視上狂甩女權份子巴掌 嚇壞觀眾

穆斯林教長卡斯密(中左)和女權運動人士法伊茲(右)，在電視上一言不合大打出手。(摘自Zee Hindustan電視台推特)

友善列印
中時

好狂！一名印度穆斯林教長日前在直播電視節目中，與一位女權運動人士因為離婚議題發生爭執，教長大動肝火居然公然賞對方巴掌，嚇壞現場來賓和電視機前觀眾。電視台一怒之下報警，動手打女人的教長卡斯密已經被捕。

事發當天，卡斯密和女權運動人士法伊茲都參加Zee Hindustan電視台的直播節目，引爆衝突的關鍵是穆斯林男子連說3次「塔拉克」（talaq）就可休妻離婚的習俗。法伊茲向來鼓吹反對3聲塔拉克就離婚，稱它不存在於《古蘭經》，且「損害穆斯林女性的基本權益」「由於缺乏管理婚姻、離婚的成文法規，穆斯林女子已成為性別歧視的受害者。」

法伊茲這番話讓身為伊斯蘭律法專家的卡斯密非常不悅，兩人唇槍舌戰，據電視台公布的影像，法伊茲先動手拍了卡斯密的臉頰，卡斯密暴跳如雷，巴掌傾瀉而下，兩人陷入大亂鬥，主持人試圖阻止卡斯密但徒勞無功。

電視台之後公布影片並譴責卡斯密的攻擊舉動，同時指控他言語羞辱女作家札伊迪，在另一段影片中，被辱罵的札伊迪傷心落淚。

事件發生後，包括多位伊瑪目在內，都希望政府明令禁止電視舉辦伊斯蘭相關的辯論，稱這類辯論傷害了穆斯林的宗教情感。

印度總理穆迪曾多次公開表態，反對連說3次「塔拉克」就可休妻。去年，印度最高法院曾發布歷史性判決，指穆斯林透過塔拉克離婚「無效」「違法」「違憲」。

(中時 )

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