中油收購鳳梨生禍端 農民與合作社員工互毆怒控農會總幹事詐欺

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大林鎮鳳梨農林姓婦人因先前縣農會總幹事黃貞瑜牽線將鳳梨賣給中油公司，數日後，卻接獲嘉義縣農會通知，以上一批交易鳳梨太熟、劣果為由不再收購，導致已裝箱鳳梨無法出貨，共6萬4千5百元無法請領，縣農會與農民雙方協調未果，林婦認為縣農會以劣果為由延遲處理，害他平白損失6萬4千5百元，16日至民雄分局大林分駐所對黃貞瑜及上林蔬果合作社負責人馮偉忠提詐欺告訴。

林婦16日至民雄分局大林分駐所對黃貞瑜及上林蔬果合作社負責人馮偉忠提詐欺告訴，全案已於18日製作黃貞瑜，馮偉忠筆錄完畢，依法移送偵辦。黃貞瑜無奈表示，拒絕賣劣果也要被告詐欺。上林蔬果合作社則強調，從頭到尾並無介入鳳梨處理，純粹提供場地存放而已。

林婦16日告縣農會和合作社詐欺後，隔天17日林的生先王姓果農到合作社了解鳳梨處理情形，和合作社江姓員工發生口角，王姓果農返家訴說遭到辱罵，林婦和兒子17日晚間到江姓員工家理論，雙方發生嚴重爭執。

由於江男和林婦曾在另一家合作社已有嫌隙，林婦和兒子17日晚間到江姓員工家叫囂，待江男走出住處就持鋁棒朝頭部揮打，雙方隨即互毆。江男親友表示，王男涉嫌持棍棒毆打江男，造成造成其頭部和手臂受傷，現還在醫院治療，王男則反控江男毆打他的頭部和手臂受傷，亦提告傷害。警方於7月19日將王男和江男，分別以殺人未遂及傷害罪移送地檢偵辦。

(中時 )

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