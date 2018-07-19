「普普會」有口頭協議？美軍方丈二金剛

2018年07月19日 22:59 中時 王嘉源

《華盛頓郵報》19日報導說，俄羅斯駐美大使安東諾夫18日在莫斯科向記者表示，美國總統川普16日與俄羅斯總統普丁於芬蘭赫爾辛基舉行的峰會（普普會）上，達成了「重要口頭協議」，包括同意保留2010年簽署的《新戰略武器裁減條約》（New START）以及30年前簽署的《中程核武條約》（INF），先前美俄對這兩大軍控條約的存廢一直有所爭論。

安東諾夫又說，普丁還就美俄如何在敘利亞問題上進行合作，「向華府提出了具體且有趣的方案」。

不過《華盛頓郵報》指出，美國軍方不少最高層級官員對此卻是一問三不知，手邊欠缺資訊。自16日以來，軍方官員便忙著要確認，川普是否有在「普普會」上針對國安議題達成協議。

川普被指在「普普會」上，未能就俄羅斯干預美國大選向普丁問責，反而批評「通俄門」調查損害美俄關係，因此在美國國內遭到抨擊。雖然川普已作了澄清，但民主黨國會議員擔心川普在當天的一對一閉門會談，向普丁作出讓步，計劃傳喚川普的翻譯，就兩人的會談內容作證。

據香港新城電台19日報導，俄羅斯上議院外交事務委員會主席科薩切夫，批評美國議員的做法會構成危險的先例，對外交活動帶來威脅。俄羅斯官員擔心，美國國內的情況，會阻礙俄美未來在敘利亞或軍控問題上的合作。俄駐美大使安東諾夫說，希望普丁和川普之間的口頭協議得以落實。

(中時 )