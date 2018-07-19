小港機場跑道被雷擊打出洞 已恢復起降

旅客陸續返抵國門。（柯宗緯攝）

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國際線入境大廳有不少民眾等待親友。（柯宗緯攝）
國際線入境大廳有不少民眾等待親友。（柯宗緯攝）
國際線入境大廳有不少民眾等待親友。（柯宗緯攝）

高雄今（19）日晚間7時許暴雨襲擊，未料打雷襲擊高雄小港機場，造成跑道與D滑行道交叉處附近轟出兩個破洞，分別為20x20深5公分及另約10公分，航站緊急關閉機場、暫停起降作業，影響國內外航班約40班，上千旅客行程受阻，更有滯留在國外旅客不得飛回台灣。高雄航站表示，已於晚間9時40分許恢復起降，不過雷擊點還需時間恢復。

高雄航站指出，目前場面席正在現場清理FOD跑道暫時關閉、暫停起降，已發飛航公告，約需30分修復。影響航班(國內+國外)到站30班、離站10班，另有多架班機轉降桃園機場。

高雄航站表示，雖然機場已恢復起降，不過雷擊點尚未修復，只是被雷擊的地點位於D滑行道及跑道之間，站方請航機避開該滑行道即可起降。

航站進一步指出，經現場評估破洞無法使用冷料修補，破洞位置在跑道中心線以南20公尺，D滑行道以西50公尺處，現決定開放飛機起降，但不得由D航行道脱離，以避免主輪壓到破洞。

高雄機場恢復正常起降後，國際線入境大廳有不少民眾在場等候親友回國。有旅客表示，晚間6點多從東京回高雄，沒想到快抵達時在空中看見閃電，接著飛機在空中盤旋，繞來繞去，不知道發生什麼事，直到聽聞記者轉述，才拍拍胸口直說「有驚無險啊！」

(中時 )

特大雷雨猛襲高雄 小港機場跑道被雷擊轟出大洞緊急關閉
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