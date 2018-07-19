梅毒病例激增！親吻、喝水都中鏢？官方：主因是這2事增加

2018年07月19日 23:16 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

近幾年日本梅毒病例迅速增加，而且以居住在大都市的女性患者成長最為顯著。最近甚至傳出，有日本女性在沒有性行為的情況下，只是透過接吻、共用杯子就「中鏢」，令許多民眾相當恐慌。難道接吻、共用餐具、甚至共用廁所、泡溫泉，就可能染上梅毒嗎？

「接吻確實可能傳染梅毒，但非常罕見；至於共用杯子就傳染梅毒，目前則沒有過這樣的案例，」南投醫院感染科主任廖嘉宏直接解開民眾的疑惑。

梅毒的病菌離開人體便難以存活，目前沒有出現過因為共用杯子而傳染的案例。(圖／康健雜誌)

《接吻、餵食都可能傳染 但難透過共用器具而間接傳染》

廖嘉宏指出，梅毒的傳染途徑主要有三，包括性行為及其他親密接觸、血液傳染及母子垂直傳染。通常在梅毒第一、二期時，感染者的病灶上有帶著細菌的分泌物，直接接觸就有可能被傳染梅毒。

醫師表示，一般來說，接觸後感染的病灶大多在生殖器，會出現潰瘍或丘疹，但現代人性行為比較多樣化，包括口腔或身體其他部位都有可能出現病灶，直接接觸就有可能被感染；而口腔或舌頭若有病灶，激烈接吻確實可能傳染梅毒，過去有過這樣的案例，但還是十分罕見。

不過，廖嘉宏強調，梅毒的病菌相當脆弱，離開人體就難以存活，因此很難透過共用杯子或餐具間接傳染梅毒；若要藉由沾附口水病菌的杯子傳染給下一個人，「聽起來似乎有可能，但實際上還沒有出現過這樣的案例，因此幾乎不會傳染。」如果還是有疑慮，只要清洗或消毒杯子、餐具，就能降低風險。

即使是泡溫泉，除非有非常密切的接觸如性行為或碰觸到病灶，否則和感染者一同泡溫泉而未直接接觸，也不易因此而傳染。

但醫師也提醒，有染病成人將咀嚼過的食物再餵食小孩，就有可能把梅毒也傳染給小朋友，因為大人的口腔如果有病灶和病菌的組織液，食物也可能帶有病菌，就像接吻直接接觸一樣就可能被傳染。

性行為或直接的親密接觸才是造成感染梅毒的主要原因之一。圖片來源：康健圖庫

《國際交流、交友軟體、風俗業者增加 可能才是病例增加主因》

至於究竟是什麼原因導致日本的梅毒病例激增？衛福部疾病管制署副署長羅一鈞接受其他媒體訪問時表示，根據日本官方說法，隨著網路交友軟體和風俗業者增加，日本女性梅毒案例數才會大幅上升。

《康健》過去也撰文指出，東京慈惠醫科大學附屬醫院皮膚科醫生石地尚興受訪表示，女性透過異性性行為感染案例偏多，原因可能跟訪日外國人變多有關，「但明確的原因還不清楚。」

專治性傳染病的「Private Care Clinic東京」名譽院長尾上泰彥也推測，日本梅毒病例增加，跟中國訪日觀光客有關。

尾上泰彥指出，中國的梅毒患者人數遠遠超過日本，並引用中國國家衛生和計畫生育委員會資料，說明2015年中國(排除港澳)梅毒患者達43萬多人。

「中國的總人口大約是日本的11倍，梅毒患者卻是160倍，此數據相當驚人。雖然中國觀光客為傳染途徑只是一個假說，但考慮到近年日本人的性關係並無劇烈變化，應該是有外在因素影響，應非自然狀況。」

不過，廖嘉宏表示，無論什麼原因導致梅毒病例增加，最重要的還是安全性行為，也不必因為傳聞接吻或共用杯子會傳染梅毒而誤信謠言，過度恐慌。

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(中時電子報)