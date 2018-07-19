普丁大帝「末日機器」 海神無人潛航器完成測試

2018年07月19日 23:33 中時電子報 盧伯華

配備核彈頭魚雷的海神核動力無人潛航器

被美國媒體稱之為「普丁的末日機器」的「海神」(Poseidon )無人潛航器，已由俄羅斯國防部宣布完成測試。這個配備核子魚雷的最新武器能擊毀航空母艦戰鬥群，也能跨洲癱瘓海岸軍事設施。此一全新概念的無人潛航器具有大深潛、高航速及航行路線不可預測的特性，將使敵方完全無法防禦。

據俄國衛星通訊社報導，海神無人潛航器曾被普丁在3月的國情咨文中標榜為「獨一無二」的武器，目前試驗工作已完成。潛航器以核子動力驅動，航速高達70節（時速130公里），潛航深度為水下1千米以下，配備裝有核武彈頭的高速深水魚雷，可以快速隱密地徹底擊毀敵方海岸的加固堡壘與其他軍事設施。

美國媒體《商業內幕》網站報導曾指出，這項俄軍最新武器可說是「普丁的末日機器」，它配備具有核彈頭的魚雷一旦發射並擊中目標，將能在敵方海岸掀起高達91公尺的巨大海嘯，足以摧毀沿海所有軍事與非軍事設施。

俄武裝力量總參謀長顧問小組主任分析師伊戈爾．卡薩托諾夫表示：「海神無人潛航器的潛航系統技術參數證明了抗損能力。這是通過大深潛、高航速以及接近目標航行路線的對敵不可預測性來實現的。」

該分析師指出，「海神」獨一無二的性能，可以使俄國海軍成功應對在大洋戰區任何方向上的假想敵航母及艦艇打擊群。

(中時電子報)