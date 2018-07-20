又遭川普拖累！40加拿大廠商下架伊凡卡品牌

2018年07月20日 00:22 中時電子報 何宜玲

美國總統川普(Donald Trump)和加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)上月在Ｇ7峰會互槓以後，引發了40家加拿大廠商打算下架川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)的同名品牌商品，力挺杜魯道。川普黑名的連鎖效應，再度讓大女兒伊凡卡慘遭殃及。

根據美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》(CBS Ｎews)報導，美國總統川普上月在G7峰會上，大肆批評加拿大總理杜魯道，引發加拿大人相當不滿，決定開始抵制美國商品。首當其衝的就是川普大女兒伊凡卡自創的同名時尚品牌。

加拿大歷史悠久的連鎖品牌「海灣百貨公司」(Hudson's Bay)，在一份電子郵件聲明中指出，因為業績不好，海灣百貨突然決定下架150多件伊凡卡品牌的商品，包括服飾、鞋子和珠寶等。這些商品將陸續從90幾家分店開始下架。

海灣百貨雖然沒有提到加拿大人正在抵制美國商品，只說業績不理想因此淘汰。但是，加拿大《赫芬頓郵報》則報導，海灣百貨已經是第40家暫停銷售伊凡卡品牌商品的廠商了。其中包括銷售高檔服飾的諾德斯特龍百貨公司(Nordstrom)以及專售奢侈品的尼曼百貨(Neiman Marcus)。

川普自從就任總統以後，爭議不斷。這並非第一次因為他的爭議發言，而讓女兒伊凡卡品牌遭到外界抵制。

(中時電子報)