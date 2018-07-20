喝咖啡會「骨鬆」是真的！超過50歲的女性們要注意了

2018年07月20日 00:17 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

擔心骨質流失，恐怕是許多女性對咖啡抱持著「期待又怕受傷害」心情的主因。

咖啡一直被認為是骨質疏鬆的危險因子，由於它的利尿效果會增加體內水分排出，過去就曾有研究發現，咖啡因會增加尿中鈣質的排出。那麼，這是否代表著，喝咖啡導致鈣質流失較多？

其實未必，因為細究身體運行機轉，為達到系統平衡，鈣質吸收率高、透過尿液排出的鈣也會跟著提高，並不代表骨密度維持出了問題；反倒是女性停經後，雌激素急轉直下導致骨質迅速流失，才是影響骨密度的最主要因素。

從流行病學資料來看，過去研究發現，對於20～50歲的女性來說，咖啡因的攝取和骨質流失、骨折發生率並無相關，但如果年長女性經常每天飲用4杯以上的咖啡，且有抽菸習慣的話，就很可能影響骨質密度。

《後中年女性控制咖啡攝取》

另一項針對3170名50～84 歲女性的試驗也指出，每天飲用超過含兩個單位的咖啡因的飲料（兩杯咖啡或兩杯茶），髖關節骨折的危險性增加近七成，顯示中年過後的婦女應控制日常咖啡和茶的飲用量，並從日常飲食加強鈣質攝取，才能減緩骨質流失的速度。台大醫院小兒部主治醫師李秉穎認為，年長者喝過量咖啡可能與骨質疏鬆症有關，但如果適量補充鈣質，則可忽略這種影響。

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(中時電子報)