7／20三大報頭條要聞

2018年07月20日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●身為發言人卻對媒體的詢問老是已讀不回？資深媒體人黃光芹接連兩天槓上總統府發言人黃重諺，在臉書上飆罵黃是雞犬升天、小人得勢，不是看人接電話、就是已讀不回，把戲多多，「阻攔記者的背後，是刻意閹割民眾知的權利」。

●帛琉太平洋航空宣布停飛大陸航線，蔡政府特別對外感謝帛琉力抗大陸壓力支持我方。但昨日卻傳出帛琉太平洋航空幕後老闆，疑為曾涉嫌掏空遠東航空的樓文豪。國民黨立委費鴻泰強調，這項消息已在網路傳得沸沸揚揚，民航局有責任盡速釐清狀況；否則，財務狀況若是這麼糟，恐讓國人面臨嚴重的飛安危機。

●陸委會主委陳明通在華府提議，兩岸不設前提溝通對話。大陸國台辦主任劉結一19日在北京出席兩岸法學研討會時表示，一個中國原則是兩岸政治基礎，也是檢驗是否願意推動兩岸關係和平發展的試金石；民進黨當局那些人講過哪些話、做過哪些事情，兩岸同胞都看得清清楚楚，說一套做一套是不行的，我們要聽其言，觀其行。陸委會昨天回應「誰才是言行不一、說一套做一套，大家心知肚明。」

●考試院會昨修正通過「公務人員請假規則」，未來公務員休假單位將可以「小時」來計算，考試院祕書長李繼玄表示，此案將送行政院會銜，預估下個月就能開始實施。

◎旺報

●大陸馬上就要全面脫貧，讓人人有飯吃，這對一個13億人口的國家來說，真是歷史的創舉。然而在人人有飯吃之後，享有基本醫療也是人權的一部分，但要人人生病都能得到合理的治療，對於一個13億人口的國家來說，其困難程度卻遠勝於吃飯問題。別忘了，即使富有的美國，還有成千上萬沒有社保卡、無法享有基本醫療的民眾。

●廈門率先針對台灣中小學生推出獎學金政策，最高一學年可領4000元人民幣。此消息在廈門台商太太圈引起關注，認為這比其他獎學金的額度更高，也體現廈門對台灣人的照顧。台商太太透露，廈門前三志願的中學，為台生保障名額，這幾年讓孩子捨國際學校，讀當地學校的台生家長，越來越多。

●拜網路科技發展之賜，大陸成為全球行動支付最普及的地區，但也帶來商家拒收現金等亂象。以大陸人行本次下發文件，禁止炒作「無現金」概念來看，追根究柢，就是因為打造「無現金社會」的初衷，是為了讓人們生活更便利，而非成為不友善的「拒收現金社會」。

●伴隨近期中美貿易關稅戰開打，美聯準會（Fed）18日發布的全國經濟形勢調查報告顯示，雖然今年5月底到7月初的經濟繼續溫和擴張，但製造商仍普遍擔心美國關稅政策會造成物價上漲與供應中斷。加上美元指數上漲抑制人民幣持續趨貶，都讓美商為未來獲利縮水感到擔憂。NIKE方面表示，雖然毛利率收縮不到80個基點，但美元走強導致明星產品收入下降90個基點，業績仍受到影響。

◎工商時報

●台積電法說會落幕，第3季財測、下修全年營收成長與資本支出數字，全符外資圈預期，分析師研判，台積這次法說利空出盡，雖沒立即性大利多，但股價基期低，台積ADR開盤即跳空大漲逾4％。

●金融總會奉金管會指示，將在今年12月發動歷來規模最大的FinTech博覽會，據悉，這場可用「金融科技嘉年華會」形容的盛會，參展人次估計將上萬，已確定在12月7日、8日登場，金融總會擬將這場博覽會打造為台灣最大的金融科技創新交流平台。

●虛擬貨幣交易所Bitrue執行長王志得昨（19）日表示，全球區塊鏈和加密貨幣圈50％是華人，圈內的技術語言側重「英文＋華文」，而且台灣倡議的「區塊鏈產業自律聯盟（SRO）」凸顯法規對業者的接納，是Bitrue全球上線第一站選擇台灣的原因。

●華爾街日報報導，當歐盟企圖拉攏中國大陸以對抗美國保護主義之際，前者還不忘向大陸施壓，督促它對外開放市場，並減少對國營企業的扶持。

(中時電子報)