台灣觀光面臨困境？農村農遊體驗創生機

「農村農遊體驗」讓民眾摘採水果。（新北市農業局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

陸客銳減，今年又因「年改」，台灣觀光面臨困景！觀光產業難免會受到政治因素，然如能發揮創意，或許危機也是轉機，如「農村農遊體驗」就是一個機會。

新北市推動農村特色及有機、友善農耕，今年度更辦理「產業體驗活動工作坊」輔導及協助農村依社區特色及需求，規劃設計農遊體驗活動，提升社區實務規劃能力，建立自己的產業體驗經營模式，讓社區能自主地永續經營與發展，並實作辦理了貢寮美豐社區、雙溪有機村、三芝茂長社區及淡水忠寮社區四個農村農遊體驗活動，讓民眾藉此認識農村，拉近消費者與生產者的距離。

新北市幅員廣大，由於地形的高低差及土壤條件的多樣化，造成生產作物豐富多元，如五股的綠竹筍、金山的蕃薯、三芝的茭白筍、坪林石碇的茶、貢寮的梯田米與九孔養殖等，許多在地特產品質優良，具有相當的人氣知名度。

新北市政府今年度透過食農教育鼓勵食用在地食材，聯結消費者、農民與產地，再透過專業課程逐步引導社區居民學習體驗經濟與農村旅遊的規劃，推動四場農遊體驗活動，包括貢寮美豐社區友善土地耕種體驗，能參訪古道、梯田等山海美景，並可享用農村插秧飯、蕃薯粿。

雙溪有機村與大自然農園有機低碳生活體驗，則可認識三貂蔥、仙草種植，吃有機山藥餐、仙草凍等；三芝茂長社區與牧蜂農場友善耕作體驗，能瞭解蜜蜂生態、金針植物及手作天然蜂蠟DIY等。

淡水忠寮社區魚菜共生與健康飲食體驗，除了瞭解魚菜共生機制外，亦能食用友善飼養雞蛋及布丁DIY，這四場體驗都有在地農友介紹友善耕作與特色作物，充滿濃濃的在地鄉村風味。雙溪區有機村曾麟傳表示，今年的農遊體驗規劃教學，讓社區學習如何經營，對社區非常實用，所規劃的行程可讓更多民眾認識農村的好山好水與特有物產，歡迎大家結伴雙溪有機村走走，體驗新北農村之美。

(中時電子報)

悶熱！西半部高溫34度 南部5縣市… 「所見為何」登華府！從藝術探生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。