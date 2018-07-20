台灣觀光面臨困境？農村農遊體驗創生機

2018年07月20日 05:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

陸客銳減，今年又因「年改」，台灣觀光面臨困景！觀光產業難免會受到政治因素，然如能發揮創意，或許危機也是轉機，如「農村農遊體驗」就是一個機會。

新北市推動農村特色及有機、友善農耕，今年度更辦理「產業體驗活動工作坊」輔導及協助農村依社區特色及需求，規劃設計農遊體驗活動，提升社區實務規劃能力，建立自己的產業體驗經營模式，讓社區能自主地永續經營與發展，並實作辦理了貢寮美豐社區、雙溪有機村、三芝茂長社區及淡水忠寮社區四個農村農遊體驗活動，讓民眾藉此認識農村，拉近消費者與生產者的距離。

新北市幅員廣大，由於地形的高低差及土壤條件的多樣化，造成生產作物豐富多元，如五股的綠竹筍、金山的蕃薯、三芝的茭白筍、坪林石碇的茶、貢寮的梯田米與九孔養殖等，許多在地特產品質優良，具有相當的人氣知名度。

新北市政府今年度透過食農教育鼓勵食用在地食材，聯結消費者、農民與產地，再透過專業課程逐步引導社區居民學習體驗經濟與農村旅遊的規劃，推動四場農遊體驗活動，包括貢寮美豐社區友善土地耕種體驗，能參訪古道、梯田等山海美景，並可享用農村插秧飯、蕃薯粿。

雙溪有機村與大自然農園有機低碳生活體驗，則可認識三貂蔥、仙草種植，吃有機山藥餐、仙草凍等；三芝茂長社區與牧蜂農場友善耕作體驗，能瞭解蜜蜂生態、金針植物及手作天然蜂蠟DIY等。

淡水忠寮社區魚菜共生與健康飲食體驗，除了瞭解魚菜共生機制外，亦能食用友善飼養雞蛋及布丁DIY，這四場體驗都有在地農友介紹友善耕作與特色作物，充滿濃濃的在地鄉村風味。雙溪區有機村曾麟傳表示，今年的農遊體驗規劃教學，讓社區學習如何經營，對社區非常實用，所規劃的行程可讓更多民眾認識農村的好山好水與特有物產，歡迎大家結伴雙溪有機村走走，體驗新北農村之美。

(中時電子報)