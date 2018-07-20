「所見為何」登華府！從藝術探生活中的真實

張騰遠作品--地球風遊樂器材。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

科技日新月異，數位時代下，瞬息萬變！真真假假間，何謂「真實」？在中華民國外交部、文化部、駐美國代表處及國立台灣美術館藝術銀行策畫安排下，藝術銀行精選10幅分別於雙橡園及紐約展出之台灣當代藝術家「所見為何」(What Do You See?)作品，自年8月1日起至11月30日每周二至周日上午10時至下午6時，在華府華僑文教服務中心(901 Wind River Lane, Gaitherburg)展出。

藝術銀行表示，此次「所見為何」精選作品包括杜珮詩、張騰遠及廖堉安等台灣當代藝術家作品。展出主題為表達「真實」係由觀看與言語構築而成，人們藉由觀看確定自己置身於真實世界中，透過言語，詮釋世界可見或不可見的真實。

3位台灣藝術家展現所見的過去、未來及當下，反映在全球化影響下，以及生活在媒體即為訊息的時代，藉由作品中對於不同事物的觀看方式與認知，討論生活中的真實。

杜珮詩的「祝好運」、「命運好好玩」、「聖誕老人將歡樂帶給每一個人」、「核能世界」等作品，以虛構、幻想的敘事，回應現實生活中的衝突與荒謬。

張騰遠的「地球風遊樂器材」、「地球抱枕」、「某種鼠類」從日常生活中取材，以繪畫與動畫裝置的方式，呈現現代生活中的觀看經驗。

廖堉安的「不專心生活誌No.2」、「失敗的壁咚」、「協商二重奏」則以自身形象與心理狀態為創作題材，以帶有普普與卡漫的繪畫風格，展現現代都市人的心理情節，並對都會人群的生活型態和人際互動關係進行一系列的描摹。

(中時電子報)

杜佩詩作品--祝好運（左）、廖堉安作品--不專心生活誌No.2（右）。（文化部提供）

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