駐守馬祖戰備部隊20日在北竿芹壁演習

2018年07月20日 06:40 中時 王遠茂

2018年7月20日 馬祖 中共解放軍在東海舉行軍事演習，禁航區面積非常大，相當於臺灣的面積。我軍駐守馬祖戰備部隊20日在北竿芹壁演習，加強戰備整備，保持警戒待命不敢大意。國防部表示，該演習為共軍年度例行性演訓，國軍忠實扮演區域和平維護者角色，矢志捍衞中華民國自由、民主與人權的核心價值。（王遠茂攝）

2018年7月20日 馬祖 中共解放軍在東海舉行軍事演習，禁航區面積非常大，相當於臺灣的面積。我軍駐守馬祖戰備部隊20日在北竿芹壁演習，加強戰備整備，保持警戒待命不敢大意。國防部表示，該演習為共軍年度例行性演訓，國軍忠實扮演區域和平維護者角色，矢志捍衞中華民國自由、民主與人權的核心價值。（王遠茂攝）

2018年7月20日 馬祖 中共解放軍在東海舉行軍事演習，禁航區面積非常大，相當於臺灣的面積。我軍駐守馬祖戰備部隊20日在北竿芹壁演習，加強戰備整備，保持警戒待命不敢大意。國防部表示，該演習為共軍年度例行性演訓，國軍忠實扮演區域和平維護者角色，矢志捍衞中華民國自由、民主與人權的核心價值。（王遠茂攝）

中共解放軍在東海舉行軍事演習，禁航區面積非常大，相當於臺灣的面積。我軍駐守馬祖戰備部隊20日在北竿芹壁演習，加強戰備整備，保持警戒待命不敢大意。國防部表示，該演習為共軍年度例行性演訓，國軍忠實扮演區域和平維護者角色，矢志捍衞中華民國自由、民主與人權的核心價值。（王遠茂攝）

(中時 )