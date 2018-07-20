NBA》3方交易完成！安森尼去老鷹將被買斷

2018年07月20日 08:28 中時電子報 黃及人

《Yahoo Sports》記者查拉尼亞在20日爆料，老鷹與雷霆、七六人完成3方交易，老鷹把薛洛德、穆斯卡拉分別送往雷霆與七六人，換回安森尼與賈斯汀安德生，雷霆也從七六人那邊換取盧瓦烏，老鷹將在第一時間把安森尼買斷！

接著《ESPN》資深記者沃納洛斯基報導，老鷹除了換到安森尼，也從雷霆那邊換到1個2022年受保護首輪籤，安森尼在被老鷹買斷後，預計將以自由球員身分加盟火箭，跟保羅、哈登組成全新三巨頭，熱火也有攔胡機會。

如此一來，雷霆與老鷹可說各取所需，雷霆藉由送走安森尼，將可省下6200萬美元豪華稅，老鷹也總算把薛洛德交易出去，幫助剛被籃網交易到老鷹的林書豪穩住球隊地位，預估豪哥將跟選秀菜鳥後衛崔楊共組後場雙核心。

只是這筆交易可能不會那麼快達成，因為七六人還在尋求另外一筆交易的可能性，要等七六人確認過後，這次3方交易才可正式通過，安森尼才能跳槽他渴望已久的火箭，跟曾在尼克時期合作過的火箭總教練丹托尼再次攜手。

只是台灣球迷終於可以安心了，因為送走薛洛德之後，林書豪或在老鷹獲得更加穩固的先發地位或上場時間，也可望直接穿上原本薛洛德的老鷹17號球衣，不過加盟上季東區墊底的老鷹，豪哥必須拿出更多本事搶勝才行。

(中時電子報)