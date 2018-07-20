咬警一炮而紅 屏議員蔣月惠：女警成就了我

2018年07月20日 08:39 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

屏東縣政府執行屏東市公勇路道路拓寬工程拆除，無黨籍議員蔣月惠16日聲援牴觸戶時與警爆發衝突，過程中咬傷一名女警。蔣月惠行徑一開始遭到網友無情嘲諷，但隨著過去關懷弱勢的背景被起底，多了許多力挺聲浪，網友改讚她「屏東縣難得好民代」。蔣月惠今凌晨北上，臉書感性發文「感謝那位女警忍著被咬的痛，她成就了 我一生，被世人看見我的存在」

一夕之間成為話題人物的蔣月惠，今日凌晨3點搭乘客運北上接受媒體採訪，她在臉書「蔣月惠縣議員服務專區」PO出在客運站打卡照片，提到近日爆紅的心路歷程，「這一次因為 咬一口女警的手，一夕之間爆紅 ，讓我突然之間 成為一個有影響力的人 」

蔣月惠感性指出，因為聲援牴觸戶，意外讓她成為有影響力的人，「這是我人生夢想不到的規劃」，蔣月惠提到，她的二哥一生掉過四次眼淚，爸、媽過世時各一次，女兒結婚時一次，16日看到她被警察包圍時又掉下眼淚。

蔣月惠深夜趕車時，不忘關心公勇路拓寬案，她指出，縣府利用拆3户同意户時，順便利用怪手及焊切氧乙炔來恐嚇不同意户，說現在同意就有二個禮拜時間拆除，不同意的話馬上拆除。另外蔣也再度向女警致謝「感謝那位女警忍著被咬的痛，她成就了我一生被世人看見我的存在」

(中時電子報)