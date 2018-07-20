咬警一炮而紅 屏議員蔣月惠：女警成就了我

咬警成名的屏東議員蔣月惠，今北上接受媒體採訪。(翻攝臉書/蔣月惠縣議員服務專區)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

屏東縣政府執行屏東市公勇路道路拓寬工程拆除，無黨籍議員蔣月惠16日聲援牴觸戶時與警爆發衝突，過程中咬傷一名女警。蔣月惠行徑一開始遭到網友無情嘲諷，但隨著過去關懷弱勢的背景被起底，多了許多力挺聲浪，網友改讚她「屏東縣難得好民代」。蔣月惠今凌晨北上，臉書感性發文「感謝那位女警忍著被咬的痛，她成就了 我一生，被世人看見我的存在」

一夕之間成為話題人物的蔣月惠，今日凌晨3點搭乘客運北上接受媒體採訪，她在臉書「蔣月惠縣議員服務專區」PO出在客運站打卡照片，提到近日爆紅的心路歷程，「這一次因為 咬一口女警的手，一夕之間爆紅 ，讓我突然之間 成為一個有影響力的人 」

蔣月惠感性指出，因為聲援牴觸戶，意外讓她成為有影響力的人，「這是我人生夢想不到的規劃」，蔣月惠提到，她的二哥一生掉過四次眼淚，爸、媽過世時各一次，女兒結婚時一次，16日看到她被警察包圍時又掉下眼淚。

蔣月惠深夜趕車時，不忘關心公勇路拓寬案，她指出，縣府利用拆3户同意户時，順便利用怪手及焊切氧乙炔來恐嚇不同意户，說現在同意就有二個禮拜時間拆除，不同意的話馬上拆除。另外蔣也再度向女警致謝「感謝那位女警忍著被咬的痛，她成就了我一生被世人看見我的存在」

(中時電子報)

玩「真心大冒險」贏了！色助教要… 揭蔣月惠咬警真相 警怒轟：政府…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。