林聰賢揚言切腹 孫大千：這種治國思念維內閣死傷慘重

今年香蕉、鳳梨相繼發生產銷失靈，民進黨中常會就傳出要換掉農委會主委林聰賢，不過，林的背景硬，所以出來扛責的當然是事務官。(本報系資料照/陳怡誠攝)

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中時電子報

今年香蕉、鳳梨等水果產銷失衡，農委會主委林聰賢昨（19）日接受廣播節目時揚言，倘若明年再有產銷失衡，就跟副主委陳吉仲一起切腹。這番言論引發農業相關專家、前立委孫大千質疑，「有這麼耍廢的政府官員，提出這種鬼邏輯，你認為台灣還有希望嗎？」

孫大千今（20）日透過臉書指出，香蕉價崩就教大家吃香蕉皮，那麼如果西瓜滯銷也要吃西瓜皮嗎？荔枝盛產難不成也要吃荔枝皮嗎？更好笑的是，農委會主委居然賭咒說，明年若是產銷失調，他和副主委都要切腹。那麼如果邦交國斷交，外交部長和次長就該上吊了嗎？如果經濟表現不佳，經濟部長和次長就得殉國了嗎？

他嘲諷，按照上述這種治國思維，很快的台灣人民就只有天天吃水果皮，然後內閣官員死傷慘重，難以為繼了，做得這般悲壯、這般灑狗血，不如就換人執政吧！這樣鄉親父老們也可以開心的吃果肉，政府官員也可以安心的保住一條小命，不是嗎？

鳳梨價格崩盤，雲林、嘉義、台南與屏東等縣市鳳梨農4日串連北上到立院與行政院抗議，農民們舉著標語，要求農委會主委林聰賢下台。（本報系資料照片/陳信翰攝）

臉書粉專「文青別鬼扯」的劉志偉發文說，政治人物揚言切腹自殺，也不是第一次， 1993年縣市長選舉，李登輝為國民黨台南縣長候選人黃秀孟站台時，說「如果黃秀孟落選，我就切腹自殺」。後來陳唐山當選，李先生的肚子還是好好的。

他表示，其實產銷沒做好，事情發生就發生，盡快檢討，提出因應之道，明年不要再出現就好了。真的沒必要講這些莫名其妙的話吧，「真的覺得陳吉仲很衰，長官說如果沒做好，一起切腹自殺，請問陳吉仲能當場拒絕嗎？能當場說NO嗎？能回說，要切腹你自己去切嗎？」

另他也質疑，不是說那些將產銷失衡的都是假新聞嗎？如果是假新聞，就表示今年風調雨順、一片祥和。如果今年都沒問題，發這種毒誓是要幹啥啦？！

(中時電子報)

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