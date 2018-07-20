揭蔣月惠咬警真相 警怒轟：政府就是這麼垃圾、無恥！

蔣月惠在受訪時表示，道歉前有先知會警局，對方還向她確認到場人數，沒想到當她抵達時，全部的人都裝不知情，刻意無視她，才會哭出來 (圖／本報資料照)

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中時電子報
蔣月惠被數十名警察圍攻，整件衣服都被扯爛 (圖／翻攝自蔣月惠臉書)

屏東縣議員蔣月惠在抗議強拆過程中咬了女警一口，遭外界譴責。但之後屏東鄉親發聲力挺她，事件真相也一一揭露，屏東縣政府先是強拆民宅、之後大動作譴責蔣還說要告，就連蔣赴警局道歉，也疑似遭到「設計」。就連警察同仁也看不下去，在臉書發文痛批，我們的政府就是這麼垃圾、這麼無恥！利用警察來壓抗爭者，執政者則巧妙的躲避責任，全身而退。

屏東縣政府16日凌晨4點突襲公勇路，無預警強拆牴觸戶，無黨籍議員蔣月惠是唯一到場抗議的民代，被數十名警察包圍，情急之下咬了女警一口。事後屏東縣政府表示力挺執行公權力的警方，還質疑蔣臉書發言汙衊警方。

臉書【靠北警察】粉絲團今天發表文章，指「很久沒這麼生氣了，無奈我們的政府就是這麼垃圾、這麼無恥！」

該篇文章指出，「我們下賤的執政團隊，似乎巧妙的操作出一個SOP，利用警察來婊這些對政策持反對意見的人民，甚至是勇於抵抗的小眾。

每當抗爭發生—-名嘴冷嘲熱諷---再讓警察站上第一線----雙方衝突----有警察受傷----煽動輿論及民氣攻擊抗爭者暴力---抗爭者指責警察執法過當---循環到大家遺忘...

只有，執政者巧妙的躲避責任，全身而退。」

文章更說，「媒體鋪天蓋地的攻擊，彷彿為自己的權益發聲，就是阻礙改革的餘孽、是國家的罪人…然後抗爭者的訴求就突然不重要了⋯政府對這些抗爭者的侵害也就突然被抹平了⋯然後，法案就這麼過了、土地徵收了、財團下庄了...。」

文章更痛批「政府怎麼好意思拿起警察的血衣，自稱是被害人？流血的是警察，憑什麼被你們這些糟蹋人民的垃圾，拿來轉移話題，欺騙社會的關注。」

「要不要利用警察到這種程度？要不要這麼誇張的欺負百姓？爛人，走著瞧，囂張沒落魄的久。」

(中時電子報)

文章來源：靠北警察

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