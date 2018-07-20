台北》洪健益說全國都支持吳音寧 游淑慧：會不會太扯？

民進黨議員洪健益在政論節目上批評柯文哲並為吳音寧說話，他說「所有網民，包括所有台北市民、全國民眾大家都開始支持吳音寧。」(截圖自Youtube)

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中時電子報

台北農產公司總經理吳音寧表態不到議會備詢，19日並在財建部門質詢前1小時於臉書貼文，稱不來備詢是「遵守法規」，還附上動畫闡述想法，讓議員氣得痛批她挑釁議會。民進黨議員洪健益在政論節目上批評柯文哲並為吳音寧說話，他說「所有網民，包括所有台北市民、全國民眾大家都開始支持吳音寧。」讓台北市議員參選人游淑慧問:「這會不會太扯?」

民進黨台北市議員洪健益17日在政論節目《新台灣加油》中，批評台北市長柯文哲對機捷賺錢、指示政風處搜索北農以及最近的「貪婪老人」事件。

洪健益說，對於柯文哲說不相信機捷上半年已有2億多元盈餘，他說柯文哲天外飛來一筆，，不知道是做媒體宣傳還是廣告效益，柯文哲潛意識裡只有他最厲害，只有柯文哲做的到，鄭文燦做不到。

談到吳音寧，洪健益說，國民黨不適應當在野黨，評良心講，他對吳音寧我不是很欣賞，同樣是彰化人，遇到時擦身而過，她的幕僚跟她說這是議員，她也不跟你打招呼。但洪健益也緩頰，吳可能第一次來議會緊張，並說之後通電話時，她告訴他北農如果真的賺大錢不是好事，代表收到%數高，風災多，消費者吃虧。洪健益說，因此他覺得吳音寧是做事的人，北農賺錢代表天災多國運不好。

對於要求吳音寧到議會質詢，洪健益說，為什麼一定要吳音寧來，來幹嘛?公股投資條例裡面她是不用來的，真的要她來也要她本人同意。如果只是要修理她、消費她、提款她、製造新聞話題沒有意義。

洪健益並說，柯文哲在吳音寧事件中查帳，他做的那些動作「所有網民，包括所有台北市民、全國民眾大家開始支持吳音寧時」，跑出文大宿舍案 救了柯文哲正要下滑的民調。他並批評台北市議員參選人游淑慧製造「水果價崩假新聞」。他覺得外界種種修理吳音寧的事件「對一個做事情的人來講是不公平的。」一個北農總經理的主要工作不是到台北市議會任你們羞辱。

游淑慧在臉書回應，「堂堂議員不要畏首畏尾背後捅刀」，她說，粉友提醒我，民進黨松山信義區洪健益議員在政論節目上評論吳音寧事件，並且批評游淑慧製造「水果假新聞」。並指出：所有網民、包括台北市民、全國民眾大家都開始支持吳音寧，柯文哲對吳音寧的調查動作，讓柯文哲民調下滑！

游淑慧說，這就是假新聞。全國民眾都開始支持吳音寧」？這會不會太扯，我就沒有支持零負評女神-吳音寧；我也認為台北市政府有權查帳。洪健益自己要挺便挺，但不要「沒羞恥」的把我們也包進去！

她表示，第二，節目中洪建益「隨口」說了一句游淑慧做了一個水果的假新聞⋯沒頭沒腦、沒前因後果，我不接受這樣的指控，洪健益敢不敢公開說明，我做了哪一則假新聞？

游淑慧說，假新聞可以分兩種：一種是「製造」假新聞，一種是「傳播」假新聞！洪建益可能都是佼佼者。他的經典代表作，大家應該還記得：跑去把貓纜的門踹開、闖入後，製造拍攝貓纜保全有問題的畫面，來質詢和製造新聞，淑慧看過當時貓纜監視器拍下的畫面，哪簡直是唱作俱佳，從編劇、動作到演出⋯淋漓盡致。

(中時電子報)

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