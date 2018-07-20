吃到飽不夠看啦！ 這家連鎖Buffet決定這樣做…

2018年07月20日 09:25 工商 姚舜

.為了創造豐盛價值感，在「饗食天堂」自助餐廳可以吃到「鮮蟹粉絲煲」。（圖／饗賓餐旅集團）

外食餐飲業競爭日趨激烈，今年起市場更持續有餐廳熄燈結束營業，面對市場環境丕變與消費者要求日高，全面提高競爭門檻、「讓同業追不上，全台有10家連鎖據點Buffet連鎖霸主「饗食天堂」，將於今（20)日正式啟動「饗食天堂5.0」品牌再進化工程，並向市場宣告：Buffet不只要吃到飽，更要吃好、吃巧，同時更要吃得安心、吃得健康！

為確保食材質量無虞並顧到食安，「饗食天堂5.0」啟動的Buffet進化工程第一波以「產銷一條龍」概念，在嘉義打造占地1萬5000坪的「饗青市集」，饗賓餐旅集團總經理陳毅表示，「饗青市集」第一期工程正式動工，預計明年正式啟用。

都說：「喝牛奶不必自己養一頭牛」，但饗賓餐旅集團如今斥資打造「饗青市集」為嚴選食材整合農產品的基地，跨出大步整合餐飲供應鏈，等同「自己養牛供應新鮮牛奶」，創市場同業先例。

除打造「饗青市集」農產食材基地，饗賓集 團並投資5000萬元率市場同業之先，在「饗食天堂」引進「氮氣冷萃」設備，全面強化飲料口感與風，預計8月底面全台各店建置完成，同時全新推出「現榨柳橙汁」，預估一個月將消耗40噸柳橙。

陳毅航表示，「饗食天堂」發展歷經4個階段，從91年的「福利日式百匯1.0」，追求的是產品的豐盛。95年內湖店的「饗食天堂2.0」進化到求質求美學的呈現，重視器皿與室裝。「饗食天堂3.0」則以98年成立的京站店為起始，提升秀廚服務比重，讓顧客更能直接感受優質服務。2011年的信義店以「饗食天堂4.0」新店型露面，現場增加中島區，讓服務更有臨場感，提升餐點價值感。如今啟動「5.0」計畫則是宣告，自助餐不僅要吃飽吃好兼吃巧，更吃得安心、吃得健康。

饗賓餐旅集團旗下共有6品牌，除「饗食天堂」外，「開飯川食堂」今年展店五家，共有17家店；「果然匯蔬食宴」經過四年的養精蓄銳，下半年拓展三家店，將成為中餐及蔬食自助餐連鎖的第一把交椅，屆時集團共有38家門市。

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