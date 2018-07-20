「咬警議員」蔣月惠的座車好破 網心疼：薪水都捐了！

蔣月惠的舊又破，讓網友看了不可思議，直呼：「薪水都捐了！」。（圖／守護泰山環保自救會提供）

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中時電子報
咬警成名的屏東議員蔣月惠，成媒體新寵兒。(翻攝臉書/蔣月惠縣議員服務專區)

屏東縣無黨籍議員蔣月惠，16日因抗爭咬女警一口，「一咬成名」，經鄉親起底，才知她長期把薪水拿去幫助弱勢族群，生活相當節儉，她到底有多簡樸？有PTT鄉民19日貼文PO出她的「超破爛座車」照片，讓許多網友驚呼「也太屌，這也能開」，根本不像是一般議員的座車。

照片可以看出，這台銀色Honda CITY車後兩端都被撞破損，還捨不得換新或板金，車尾燈外面貌似用膠帶貼著，車子看來至少是開了15年的老車，原PO第1眼相當驚訝「台灣有議員開這麼爛的車嗎？！」

鄉民們看到照片後留言：「這是駕訓班的車吧」、「這車... 是跟山壁KISS過ㄇ」、「畢竟她的薪水都拿去照顧肢障弱勢」、「錢都捐了怎麼可能換雙b」、「集資給她換一台啦，這樣很危險」。也有人認為，現在應該要讓她低調一點過生活比較好，以免在政治界成為目標，日子就不好過了。

蔣月惠今天早上3點05分時就搭統聯前往台北，趕行程接受大量媒體專訪，連搭車時還在繼續關心「公勇路拓寬案」，也感性寫下這幾天爆紅的感受。她提到，這一次因為咬一口女警的手，一夕之間爆紅，對她來說是最大最大的安撫，「她成就了 我一生被世人看見我的存在，讓我得到的幸福。在此向她三鞠躬，我深深地感謝您」。

(中時電子報)

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