髒到難以想像！入住飯店房間這三樣東西少碰

2018年07月20日 09:11 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

七、八月是旅行出遊旺季，不少人計畫來趙紓解身心的旅程。但入住旅館飯店，想在房間徹底放鬆，可別以為房內物品全都被打理過，而無衛生安全之虞。旅館房間在客人進住前，雖都經過整理，其實藏污納垢之處可不少，其中有三樣東西更是髒得難以想像，因為它們幾乎從未被清理過。

檢視住宿旅館的擺設，哪些東西最該小心留意呢？一般來說，小旅館的清潔品質通常較難確保，但即使是較高檔的連鎖飯度假飯店，雖然房間寛敞明亮、設備齊全，仍無法做到百分之百的清潔狀態。

聯合報報導，飯店房間的電熱水壺或咖啡壺、木質行李架及遙控器，三樣東西通常不被清理，可說髒得超乎想像，客人入住時若有使用需求，一定得再自行清理。

1.電熱水壺或咖啡壺

房間幾乎都有此配備，雖然它們外表都經擦拭，看起來乾淨，但壺內未必如此。有飯店人員透露，會有不良客人將亂七八糟的東西放在裡面，從菸蒂到嘔吐物都有，聽到這裡你還敢直接拿來用嗎？若要使用，記得先用肥皂或清水洗過。

2.木質行李架

若出國天數較多，行李箱肯定不小，將它置放在行李架上，是順理成章之事。不過，要提醒的是，木質行李架常是臭蟲最愛的住所，行李箱放上去，臭蟲就可能入侵行李箱。不過，如果是金屬行李架，就可以安心放了。

3.遙控器

有研究發現，旅館房間最髒的就是電視遙控器，因為它不容易有明顯髒汙，房務人員並不會特別擦拭。試想一下，若前房客上完廁所沒洗手就按遙控器，或有傳染疾病，被傳染疾病的風險就會大大提高。若要看電視放鬆心情，建議遙控器用隨身抗菌產品擦拭再用。

(中時電子報)