雙橡園130週年 見證我國近代外交跌宕起伏

2018年07月20日 09:26 中時電子報 李靖棠

據美國之音（VOA）報導，原中華民國（台灣）駐美代表處官邸、位於華府（Washington D.C.）地區的古蹟名宅雙橡園（Twin Oaks）今年迎來130週年，駐美代表高碩泰及夫人宋小芬日前公布紀念馬克杯，以台灣攝影大師柯錫杰的雙橡園風華照片，融合台灣設計元素，作為未來贈送貴賓的伴手禮。走過130個年頭的雙橡園，不僅是我國政府在美最珍貴的資產，也同時見證了近代外交的跌宕起伏。

興建於1888年的雙橡園，首任主人是第一屆美國國會議員、獨立戰爭時期的尤萊亞·佛瑞特將軍，後轉售給國家地理學會的創辦人加德納·格林·赫巴德（Gardiner Hubbard），作為家族的夏日避暑別墅，內部重新裝潢設計成26個房間的新英格蘭木屋風格。1937年、當時新上任的駐美大使王正廷向赫巴德家承租雙橡園，成為我國大使館的新官邸所在。

我駐美代表新製慶祝雙橡園130週年的紀念馬克杯。（圖/中央社）

王正廷之後、繼任的胡適與魏道明都持續承租雙橡園，直到1947年顧維鈞大使上任後，以中華民國政府名義以當時的45萬美元（約1,380.5萬台幣）向赫巴德家收購雙橡園，成為我國政府資產之一。但1978年卡特總統（Jimmy Carter）無預警宣布和中華民國斷交後，雙橡園差點被「繼任」的中華人民共和國接收，好險在參議員貝利·高華德（Barry Morris Goldwater）大力協助下，透過名下的自由中國之友協會（Friends of Free China Association）買下雙橡園，並在《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）立法隔年轉售產權回我國政府。

雙橡園曾是9名駐美大使的官邸，亦是我國在美國的「代表」，後方庭院有著國徽草坪，過去在此見證了《中美共同防禦條約》的簽訂，並接待了包含多名國務卿和重量級參眾議員，包含杜勒斯（John Foster Dulles）、福特（Gerald Ford）、鮑爾（Colin Luther Powell）等人。1943年赴美遊說募資的前第一夫人宋美齡女士，也曾下榻雙橡園內，並在丈夫蔣中正總統病逝赴美長住後，仍多次拜訪雙橡園，成為造訪此古蹟中的重要名人之一。

(中時電子報)