退將：總統帶頭騙軍人留營 軍隊上戰場能含笑為國犧牲？

2018年07月20日 10:07 中時電子報 喻華德

前陸軍人力組組長栗正傑將軍，近期在國民黨高雄市議員童燕珍服務處，義務提供退伍袍澤填寫訴願書的諮詢服務。栗正傑指出，國防部稱19萬的退軍受影響的只有6萬人，但兩週以來，來諮詢訴願的袍澤只有「一位」因為只領優惠存款且年資短，所以在樓地板以下，其餘全部都被刪減，資深學長的「優惠存款」被刪，資淺的學弟妹被刪「補償金」。一個政府對最忠貞的軍人都玩弄文字與數字遊戲欺騙軍入，這簡直是「白賊政府」， 這個政府還能期盼軍人效忠嗎？

栗正傑提供諮詢服務後，短短數天已有超過百人申請訴願，來填寫訴願書的退軍階級從中將到士官長；年齡從70多歲到40多歲；年資從近40年到十幾年。其中一位中將，他的年資服務軍旅40多年俸率計算達93%，如依新條例軍官最多只能90%，他也應該是90%，但重新計算書「只核給他85%」，致電國防部詢問，得到的答案居然是「最多只採計35年年資」，依55+2%的公式，35年只有85%俸率；接著又一位老學長向栗正傑陳訴，他的軍職28年、公職17年，合計45年，最後銓敘部一樣「只核35年」，多的十年只退回繳的基金。

栗正傑表示，原來總統蔡英文與國防部長嚴德發信誓旦旦，為了國軍長留久用，退俸軍官可以到90%，士官到95%都是騙人的假新聞，因為只採計35年年資，最多只有85%的俸率。

栗正傑表示將軍以退伍軍人的身份表達不滿，若蔡政府對最忠誠的軍人都要玩弄文字與數字遊戲欺騙！如何希望戰場上軍人能效忠國家，「含笑為國犧牲」? 「多幹沒俸祿，只是做功德」，這種只改軍公教卻「不砍政務官18%」的「假改革、真階級鬥爭」，能讓職業軍人延長服役年限長久留用？

105年6月14日，時任國防部長的馮世寬勉勵國軍弟兄，表示「中華民國已遠離戰爭有很長的時間，『我們已不知道戰爭是如何地殘酷，我們已經沒有在槍林彈雨中流過血』，所以他希望國軍做好保家衛國的準備，戰時要以榮譽尊嚴走向戰場，含笑為國犧牲。」

(中時電子報)