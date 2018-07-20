夜市球王曾俊欣返母校 暢談溫網奪冠心得

在溫布頓網球公開賽奪下青少年組男單冠軍的「夜市球王」曾俊欣，今早回到北市中山國小母校，與網球隊學弟妹分享訓練、奪冠心得，還逐一簽名、送球給學弟妹練習。（杜宜諳攝）

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在溫布頓網球公開賽奪下青少年組男單冠軍的「夜市球王」曾俊欣，今早回到北市中山國小母校，與網球隊學弟妹分享訓練、奪冠心得，還逐一簽名、送球給學弟妹練習。（杜宜諳攝）
在溫布頓網球公開賽奪下青少年組男單冠軍的「夜市球王」曾俊欣，今早回到北市中山國小母校，與網球隊學弟妹分享訓練、奪冠心得，還逐一簽名、送球給學弟妹練習。（杜宜諳攝）

甫在溫布頓網球公開賽奪下青少年組男單冠軍的「夜市球王」曾俊欣，今早回到北市中山國小母校，與網球隊學弟妹分享訓練、奪冠心得，還逐一簽名、送球給學弟妹練習。他說，今年打完美網和青奧之後，明年就不會再打青少年組，會開始打職業賽事，「希望能當世界第一、為台灣拿下奧運金牌。」

曾俊欣出身永和樂華夜市攤商之家，爸媽擺攤之餘，爸爸也身兼教練，而他練球有空也會到攤位幫忙，所以被稱為「夜市球王」。他從小展露網球天份，多次在國內外賽事抱回獎盃，日前更成為台灣選手在溫網青少年組單打奪冠的第一人。

他今天早上回到北市中山國小母校，受訪時回憶奪冠瞬間，笑說很高興、興奮，要感謝很多人在背後支持，才能讓他長時間在國外訓練、比賽，進而奪下冠軍；尤其當時第二盤輸掉，對手氣勢很盛，他趁休息時思考下一盤打法、儘量維持專注，以繼續把最好的一面表現出來。

因中山國小網球隊是北市歷史悠久、成績優異的球隊，曾俊欣接著也勉勵網球隊學弟妹「要比別人更努力」，此外自律很重要，包括飲食、體能、熱身和伸展，才比較不容易受傷。

至於明年之後的計畫，他也透露，打完美網、青奧就主要打職業，不會再打青少年組；下周比完賽會先去歐洲練球約3周，再去美國準備適應比賽打美網。她笑說，偶像是日本選手錦織圭，希望日後可以當到世界第一，為台灣拿下奧運金牌。

(中時 )

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