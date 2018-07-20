你家毛巾多久才換？ 實驗結果告訴你用半年有多噁

2018年07月20日 09:51 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

天天直接接觸人體皮膚的毛巾，你多久才會更換？普羅大眾多半都會一條毛巾用上好幾個月甚至只要沒破沒壞就一直使用，但根據研究結果顯示，毛巾最好是3個月就要更換，不然就是要定期消毒清潔。

毛巾使用多久就該清洗？北京大學人民醫院檢驗科主治醫師郭宇，就在生命日報報導中指出，之前北京大學人民醫院曾做過一個實驗，把新毛巾、用了3個月的和用6個月以上的分別進行細菌陪有，沒想到得到的數據是，以每平方公分計算，新毛巾有100個細菌，3個月的達1萬的細菌，而6個月的毛巾幾乎長滿，估計在100萬個細菌。

而這些毛巾上的細菌又分別以，金黃色葡萄球菌(若身上有傷口會引起局部化膿性感染，也恐會引發肺炎、敗血症等)、大腸桿菌(易引發嬰兒嚴重腹瀉和敗血症)、白色念珠菌(在人體免疫系統較弱時，會入侵細胞引發疾病)。

此外，毛巾不要放在溫暖潮濕的浴室，盡量放在通風、曬得到太陽的地方。另外也不要讓家庭成員共用一條毛巾，容易導致交叉感染，且要定期清洗或更換，避免讓細菌在毛巾上頭大量繁殖。

最後，毛巾該怎麼使用呢？

1、 讓毛巾乾燥，盡量養成毛巾乾用的習慣，若弄濕要晾乾。

2、 一人一條，避免多人共用一條毛巾，尤其兒童免疫力差，毛巾容易成為感染媒介之一，成人與小孩更不能共用。

3、 定期更換，毛巾最好是3個月就汰換一次。

4、 勤洗勤曬，定期為毛巾清洗和消毒。可用沸水煮5分鐘，或用中性清潔劑消毒，能保持毛巾柔軟性。

(中時電子報)