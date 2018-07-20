憂鬱纏身又與丈夫吵架 女子竟跳海自殺身亡

柯姓婦人19日上午獨自騎車赴黃金海岸，從路口監視器留下最後身影。（程炳璋翻攝）

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柯姓婦人被打撈上岸時，警方根據她身上的特徵尋找家屬。（程炳璋翻攝）

台南市南區黃金海岸18日晚間6時許有戲水民眾發現一具女浮屍，警消打撈時在岸邊尋獲疑似死者手機，以此查獲身份通知家屬，才知道柯姓女子19日上午剛與先生吵架，竟負氣離家跳海身亡。

炎炎夏日到岸邊玩水正消暑，台南市南區著名的黃金海岸每逢假日都有不少遊客在沙灘戲水，19日晚間6時許竟發現海上有具女浮屍，遊客嚇得紛紛走避並報警。

警消人員趕到，將屍體打撈上岸，死者身上並無證件能查知身份，警方在岸邊查獲一部疑似女死者騎乘的機車，但車牌號碼查知是北部公司用機車。

警方正在苦追死者身份時，突然在岸邊拾獲一支可疑手機，且手機鈴聲響起，警方依照電話號碼回撥，果然是死者親人打來的電話，根據女死者身上的特徵與家屬比對，確認身份是56歲的柯姓女子。

柯女是北部人，嫁到台南後住在東區，後因憂鬱纏身，19日上午再因故與丈夫吵架，竟獨自騎機車到海邊跳海，家人急找一整天，卻等到噩耗，聞訊趕到現場都傷心不已。警方製作筆錄後，全案將報請檢察官相驗釐清案情。

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