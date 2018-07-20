吳音寧PK蔣月惠「開破車」網：靠爸族別提了！

2018年07月20日 10:05 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

屏東縣無黨籍議員蔣月惠16日抗爭「公勇路拓寬案」，咬傷一名女警，一夕爆紅。蔣月惠過去關懷弱勢背景遭起底，瞬間多了不少支持聲音，也有網友爆料，蔣月惠長期捐薪水，座車傷痕累累。另也有人搬出同樣「開破車」的北農總經理吳音寧，與蔣月惠PK一番，結果蔣獲一面倒支持。

蔣月惠16日聲援屏東縣「公勇路拓寬案」的牴觸戶，被10幾名警察重重包圍，過程中咬傷一名女警，成為話題人物。PTT有鄉民作證蔣月惠座車「真的很破爛」，附上照片表示，當時屏東高樹鄉泰山村居民擔憂工廠汙染環境，爭取飲用水水質保護區，蔣月惠到場關心時開著一台老舊銀色Honda，只見轎車車尾都撞凹，車尾燈還似乎被膠帶貼著，眾多網友心疼淚推「薪水都捐了」。

同樣地，也有鄉民挖出去年吳音寧剛就任北農總經理的新聞報導，報導中指出吳音寧代步的TOTOTA COLOLA小客車1991年上市，已開了27年，號稱溪州鄉公所「最爛的車子」。吳音寧也曾打算買一部中古車，結果因為朋友經濟拮据，吳便將僅有的10幾萬借給朋友周轉。

蔣月惠事件發酵，網友也拿另一話題人物吳音寧與她進行一番比較，但同樣都是開老舊車子，網友卻是一面倒支持蔣月惠，發文網友批吳音寧寧可借錢給朋友，也不願換車作法「只是普通的濫好人」，發文網友還稱，吳音寧要是本事管好一間公司，「開賓利也沒問題」。

貼文引起討論，有人嗤之以鼻表示「(蔣月惠) 比那個靠爸族好太多了」、「兩個完全不一樣，不要再拿來比了」、「沒種面對質詢遜咖就別提了」、「250萬年薪你在跟我扯車子爛，有事嗎」、也有人持中立意見，認為好人跟能力是兩碼子事。

(中時電子報)