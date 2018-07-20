萌！長頸鹿寶寶叫「麥照」愛喝特大號「ㄋㄟㄋㄟ」

2018年07月20日 10:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

寶寶別「麥照」，要挺立站直，健康長大！電影《侏羅紀公園》名言，「生命會找到出路」！在動物園出生不久的長頸鹿寶寶也曾因關節受傷，一度讓大家好擔心！好在有媽咪和保育員的辛苦照料下，寶寶健康長大，現在也能站立了，喝著裝著媽咪的巨大「ㄋㄟㄋㄟ」笑開懷，而牠也有一個可愛又有意含的名字，叫做「麥照」。

當「小麥」母子倆在半戶外活動場時，長頸鹿「菊忠」和「麒麟妹」也會好奇地靠過來看小寶寶（左）、保育員要將巨型奶瓶高舉，並踩在凳子上才勉強夠高！（右）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園非洲動物區的長頸鹿「小麥」，於上個月中（6/14）所產下的雄性寶寶，由於疑似左前趾關節變形等因素，無法在短時間內自行站立行走，錯失由媽媽自行哺育的機會。

。當時為了讓新生寶寶保有足夠的體力、好讓獸醫師進行必要治療，保育員立即接手進行人工哺育，並且依照動物園內新生寶寶命名的傳統，延用媽媽「小麥」名字中的一個字，將寶寶命名為「麥照（台語發音）」，意即希望新生寶寶能擁有堅強的求生意志，不要輕易地離我們而去。

保育員希望「麥照」能模仿媽媽的動作、跟著學會自行採食樹葉的技巧。（台北市立動物園提供）

所幸經過持續的治療與復健，剛滿月的「麥照」現在不僅能自在地行走，心情好的時候，還會在育幼場內四下奔跑呢！

只是在等待「麥照」腿部關節康復的期間，媽媽「小麥」即便母性堅強，但產乳機能卻早已消退，因此在「麥照」完全離乳之前，仍然有賴保育員持之以恆地進行人工哺育。

參考國外動物園人工哺育的經驗，長頸鹿寶寶每天要攝取約體重9-11%的奶量才算足夠。自從「麥照」出生後，保育員們便輪班留守陪伴照護，每天分五次定時定量給牠餵奶，期間還要代替長頸鹿媽媽為寶寶激刺肛門以促進排便。

在大家無微不至的照顧下，「麥照」的體重已經由出生時的72公斤、穩定增加到90公斤；身高也由180公分、成長到接近200公分。只是隨著「麥照」的體型愈長愈高大，保育員們餵奶的任務也變得更艱辛，因為保育員們不僅要手持重量將近2公斤的巨型奶瓶，還得克服身高手長立馬不足的問題。

從一開始只要高舉雙手，到加上顛腳，現在則是要踩在凳子上才勉強夠高，偏偏同樣的姿勢才擺上幾分鐘，保育員的兩隻手臂就已經酸疼到忍不住發抖了，但只要看到「麥照」喝奶喝得津津有味的樣子，大家都捨不得中場休息或稍作喘息，辛苦程度可見一斑！

「麥照」和媽媽一起到相鄰的活動場去散散步、晒晒太陽。（台北市立動物園提供）

長頸鹿寶寶「麥照」在大家的關心與祝福中，已經成功地接受人工哺育、自行站立與行走，接下來要克服的難關則是食性轉換，因為隨著月齡增加，長頸鹿寶寶需要攝取更多元的營養素與熱量。

所以現在每天上午11點餵完奶之後，保育員便讓「麥照」離開育幼室，和媽媽一起到相鄰的活動場去散散步、晒晒太陽，這時還會送上新鮮的樹葉給媽媽享用，希望「麥照」能模仿媽媽的動作、跟著學會自行採食樹葉的技巧。

除此之外，這個半戶外的場地與長頸鹿戶外活動場僅隔著欄杆，當「小麥」母子倆在這邊停留時，長頸鹿「菊忠」和「麒麟妹」也會好奇地靠過來嗅聞小寶寶，增加彼此熟識的機會，相信未來「麥照」要融入群體的過程，將會更加順遂。

(中時電子報)