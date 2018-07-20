「昨日大埔今日屏東」 滅頂發起人要潘孟安政府「踹共」

「滅頂」發起人張仁吉在臉書發起「昨日大埔，今日屏東，人民已經不爽了，潘孟安政府，踹共。」活動。（截自臉書）

友善列印
中時電子報

屏東縣議員蔣月惠咬警事件持續發酵，屏東縣政府被揪出先是暴力強拆民房，之後又利用警察霸凌蔣月惠。曾發起「滅頂」活動的公民記者張仁吉，昨（19日）在臉書發起「昨日大埔，今日屏東，人民已經不爽了，潘孟安政府，踹共。」活動，表示此活動若達1000人參加，就要發動遊行！

張仁吉表示，「昨日大埔，今日屏東！內政部長徐國勇才說：大埔重建是土地正義伸張，但是你的同黨縣長，卻在重現大埔恐怖，這不是很諷刺嗎？」

張說「屏東縣政府蠻橫，暴力強拆民宅，連蔣月惠議員前往監督，也要被霸凌，蔣議員咬人不對，但潘政府卻把議題操作成，議員妨礙公務，議員咬人，卻不針對強拆民宅做出說明。」

「現在我要再發起『嗆聲潘政府，踹共，還我居住正義』遊行活動，希望屏東人不要再被顏色所蒙蔽，一起讓潘政府知道我們的不爽」。

出身屏東枋寮的張仁吉說，「潘孟安政府是最不會做事的政府」，批潘只會在臉書上當喜鵲大肆宣傳，卻對屏東的污染，食安，治安，經濟，社會福利，沒有建設。更轟潘孟安政府「也是最沒資格說出『守法』以及『依法行政』的政府。

張仁吉表示，若活動達1000人參加，就要發動遊行，請屏東人站出來，一起嗆聲潘政府，一起讓屏東更好。

(中時電子報)

文章來源：昨日大埔，今日屏東，人民已經不爽了，潘孟安政府，踹共。

重機男與左轉小巴對撞 車頭全毀… 孫女下體紅腫懷疑友人性侵 送醫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。