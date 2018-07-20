「昨日大埔今日屏東」 滅頂發起人要潘孟安政府「踹共」

2018年07月20日 10:17 中時電子報 張達智

屏東縣議員蔣月惠咬警事件持續發酵，屏東縣政府被揪出先是暴力強拆民房，之後又利用警察霸凌蔣月惠。曾發起「滅頂」活動的公民記者張仁吉，昨（19日）在臉書發起「昨日大埔，今日屏東，人民已經不爽了，潘孟安政府，踹共。」活動，表示此活動若達1000人參加，就要發動遊行！

張仁吉表示，「昨日大埔，今日屏東！內政部長徐國勇才說：大埔重建是土地正義伸張，但是你的同黨縣長，卻在重現大埔恐怖，這不是很諷刺嗎？」

張說「屏東縣政府蠻橫，暴力強拆民宅，連蔣月惠議員前往監督，也要被霸凌，蔣議員咬人不對，但潘政府卻把議題操作成，議員妨礙公務，議員咬人，卻不針對強拆民宅做出說明。」

「現在我要再發起『嗆聲潘政府，踹共，還我居住正義』遊行活動，希望屏東人不要再被顏色所蒙蔽，一起讓潘政府知道我們的不爽」。

出身屏東枋寮的張仁吉說，「潘孟安政府是最不會做事的政府」，批潘只會在臉書上當喜鵲大肆宣傳，卻對屏東的污染，食安，治安，經濟，社會福利，沒有建設。更轟潘孟安政府「也是最沒資格說出『守法』以及『依法行政』的政府。

張仁吉表示，若活動達1000人參加，就要發動遊行，請屏東人站出來，一起嗆聲潘政府，一起讓屏東更好。

(中時電子報)