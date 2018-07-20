勿任意停用降血壓藥 朴子醫院提供用藥諮詢專線

2018年07月20日 10:24 中時 張伊珊

衛福部朴子醫院提醒民眾，擅自停用降血壓藥物，或少吃幾顆藥，對身體的危害更甚也更直接。（衛福部朴子醫院提供）

日前衛生福利部食品藥物管理署清查發現，降血壓藥valsartan原料加工過程，疑含具動物致癌性成分，緊急啟動藥品下架及回收作業；不少人擔心家人用藥安全，撥打電話至衛生福利朴子醫院詢問，短短幾天湧入40多通電話，為此，朴子醫院特別提供降血壓用藥諮詢專線，供民眾諮詢。

藥劑科主任彭欣樺指出，高血壓病患若隨意中斷用藥的風險更大，血壓不穩定，不僅會提高腦中風機率，也伴隨血管、心臟及器官等問題。高血壓病患最常詢問，什麼時候可以停藥，尤其很多長輩，誤以為只要血壓維持一段時間平穩，就能擅自停用藥物，或乾脆少吃幾顆藥，但比起服用有致癌疑慮的藥物，這樣對身體的危害更甚也更直接。

另多民家屬反映，不知道長輩血壓是否正常，所以沒有規律服用降血壓藥，對此院方建議，固定幫長輩定時量測血壓，最好量血壓的時間為早上起床後2小時內「吃早餐前」，以及晚上「晚餐前」，並在回診時提供相關數據，醫師相對可調整較精準的血壓藥劑量。

院長蔡宗龍表示，如果仍覺得所服用降血壓藥的廠牌有疑慮，可以請醫院專業藥師協助判別，全天候24小時均可電洽朴子醫院藥劑科05-3790600#214藥劑師專線詢問，或上班時間電洽食品藥物管理署服務專線 (02)2787-8200諮詢。

(中時 )