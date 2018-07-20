全教產批年金改革：為了下一代，是欺騙還是改革？

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旺報

民進黨政府於7月13日在各大媒體強力播送〈改革挺台灣：年金改革篇〉的廣告，片中場景設在人來人往的市場一隅，舊型20吋電視機裡播放的是阿扁與馬英九的片段談話內容，最後搭配：「我們做到了。」溫情喊話式口號，藉此證明「痛苦的改革」是為了台灣的下一代。全國教育產業總工會反問：「可是，軍公教的年金改革真的是為了下一代嗎？」

全國教育產業總工會表示，蔡英文總統、陳建仁副總統在很多場合宣示：「年金改革後，就不再有基金破產的危機。」但事實上，削減了退休人員賴以維生的退休金，打亂了他們原本的晚年生活規劃，同時更影響了消費行為，讓台灣經濟更加蕭條、讓年輕人更難生存。這是民進黨政府所說「改革為下一代」嗎？這樣違反信賴保護、不惜傷害國家誠信的改革，真的是「挺台灣」？

全國教育產業總工會指出，政府在開了多次年金改革會議，聽取各方專家學者的意見後，其最終採取的方式仍舊是用「節流」、削減已退休人員的退休金來做為大方向，我們沒有看到政府有拿出任何一點誠信想要開源，也沒有提出任何足以增加基金收益的方法。如此簡單粗暴的改革是政府該有的能力？身為國家的僱員，軍公教非但不知道自己每個月所繳交的退撫基金如何運用，甚至將「破產」的罪過放在軍公教身上，一定要砍掉這些退休金才能彰顯「政府的」正義？而這真的是「正義」嗎？

全國教育產業總工會質疑，而今，政府花大筆的金錢製作這些廣告，強力在各大媒體版面上播送，是否也是花了國家的經費？這些經費的花用難道就不是國家財政的一部份？讓國家人民彼此仇恨撕裂，卻視之為偉大政績，花公帑四處宣傳，這不是藉廣告繼續欺騙人民、欺騙下一代？【全教產】希望政府真正能想辦法讓人民富起來，好好的辦好教育，讓人民安居樂業；而不是當家的鬥爭百姓、撕裂族群，甚至花國家的錢為自己的選舉造勢。

(旺報 )

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