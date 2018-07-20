美法瑞俄6大廠爭搶 印度百架5千億戰機訂單

2018年07月20日 10:33 中時電子報 李靖棠

據印度先驅日報（Daily Pioneer）報導，今年年初由總理莫迪（Narendra Modi）宣佈，欲砸下1.15兆印度盧比（約5,100億台幣）的經費、增購110架單雙座新戰機的計畫。昨日是投標意向的最後一天，共有來自美、法、瑞典、俄羅斯等6大廠遞交計劃案，都對這張超大戰機訂單展現高度興趣。

其中洛克希德馬丁（Lockheed Martin）推出F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），配合先前釋出的「印度本土製造」誘因；法國達梭（Dassault）則提出旗下的疾風戰機（Rafale），也是印度空軍現有的機型之一；波音（Boeing）拿出招牌F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornet）。

波音旗下熱銷機型、美國海軍現役F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機。（圖/波音官網）

瑞典的紳寶（SAAB）與洛馬一樣的策略，打出印度設廠製造與技術轉移的誘因，強打獅鷲戰鬥機（Saab JAS 39 Gripen）；而俄羅斯則以四代米格35戰機（MiG-35）為主，再次以這款優質機型叩關印度空軍。

由SAAB研製、瑞典皇家空軍現役的JAS獅鷲戰機。（圖/SAAB官網）

俄羅斯再次推出米格35戰機叩關印度空軍。（圖/米高揚飛機集團官網）

一向被外界訕笑和詬病的印度，空軍現役的戰機種類繁多，好比一個小型戰機聯合國，造成維護、升級和後勤困難更大。除了對外採購，印度空軍同時也砸下約2億美元（約58.3億台幣）、擴大由印度斯坦航空（Hindustan Aeronautics）開發生產的光輝（Tejas）戰機生產線，喊出2021年前能達到每年生產量24架的目標。

印度自產的光輝戰機。（圖/Tejas官方臉書）

為了贏得印度鉅額訂單的青睞，各大廠商無不卯足全力祭出優惠方案。洛克希德馬丁傳聞向官方提出承諾，一旦取得訂單，將在當地設廠製造，這款全球高知名度的F-16「戰隼」戰機。而來自瑞典的紳寶，其印度分公司主席韋德斯姆（Jan Widerstrom）日前證實，他們願意在印度興建全球最大的基地，提供並轉移JAS 39獅鷲戰鬥機全部技術。

(中時電子報)