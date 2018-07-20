全世界僅4艘！夏日來金山賞蹦火、飆歌趣

2018年07月20日 10:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想到金山，或許有些人會想到逛老街、吃鴨肉，或上金寶山看美麗歌姬鄧麗君墓園！然夏天的金山還有不一樣的玩法！全世界僅存的4艘蹦火仔漁船就在金山磺港，看漁民如何捕魚趣，玩累了還能在金山泡溫泉、嚐美食、聽流行樂團飆歌。

蹦火仔漁期即將在8月進入尾聲，想搭乘娛樂漁船，近距離感受蹦火仔的聲光震撼及獨特百年漁法魅力的民眾，趕快上網報名，錯過機會就再等明年喔！ 無法搭船出海的民眾也不必失望，明日（21日）將有蹦火仔岸邊展演活動，歡迎民眾來金山沙灘看蹦火仔。

搭乘娛樂漁船出海，可由不同角度觀賞蹦火仔。（新北市漁業處提供）

「蹦火仔」是利用磺石加水產生可燃氣體，瞬間點燃火炬，強光伴隨著「蹦」的聲響，吸引趨光性的青鱗魚聚集，再以叉手網捕撈魚群的特殊漁法，壯觀的萬魚群躍海面，總是吸引大批遊客爭相目睹。

為讓民眾更加瞭解這項珍貴的文化遺產，新北市府輔導蹦火漁船結合旅行業者推出蹦火仔主題遊程，搭乘娛樂漁船近距離觀賞蹦火仔，還可體驗夜釣、捕蟹、遊覽周邊景點及探訪魚路古道，另安排專人解說，讓你更加了解蹦火仔珍貴的文化歷史，保證讓你收穫滿滿，快搜尋「來去農家DO一日」連結那米哥或樂客旅行社遊程網址報名唷！

農業局表示，蹦火仔是金山在地的百年傳統漁法，但隨著漁業科技進步，如今全世界僅剩金山4艘蹦火仔漁船，魚汛未必天天有，但觀光資源一直存在，所以從發展漁業文化的角度，鼓勵漁民轉型並媒合與民間旅行業者合作推出蹦火仔遊程，吸引民眾參與遊程的同時，推廣漁村文化及金山特有景點，實際帶動當地觀光，創造周邊的經濟效益來改善漁民生計。

為讓無法搭船出海的民眾也能感受蹦火仔作業時的震撼力，新北市漁業處與交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處合作於明(7/21)日夜間，在金山沙灘舉辦「2018金山夜蹦火，夏日漁火之歌」活動，將平時在海上作業的蹦火仔漁船請進岸邊，為民眾帶來精彩的蹦火仔作業示範，並搭配專業解說，讓民眾可以近距離認識這項百年漁法，當天還有知名樂團帶來音樂表演，炒熱現場氣氛，歡迎民眾一同參加!

(中時電子報)

蹦火仔展演活動，讓民眾近距離感受蹦火漁船作業時的震撼力。（新北市漁業處提供）