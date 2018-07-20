葉俊榮專長與教育無關 任教長適格性引疑慮

2018年07月20日 10:50 旺報 李侑珊

教育部長葉俊榮上任後，被質疑借調任期有疑慮，教育部近日雖澄清，在葉自台大借調內政部長及教育部長前，台大校方皆依規辦理，並獲行政院人事總處同意，但依照台大專任教師借調處理要點，教師借調應與其專長或授課相關，但葉出身台大法律系教授，專業背景與教育無關，是否適合擔任教長，受到外界質疑。

依照「國立台灣大學專任教師借調處理要點」第4條指出：「教師借調應與其專長或所授課程相關，並經系（科、所、室、中心）務會議、院級審查會議通過後，依行政程序，陳送校長核准。」

一名法律人士質疑，既然台大規定，教師借調需與其專長與授課相關，葉俊榮作為法律學者，專長是憲法、行政法、法律經濟及永續發展相關研究，「教育部哪一條業務，符合葉俊榮的專業與授課內容？」

此外，至於外界質疑葉俊榮調職到政府單位任職，是否已在事前完成申請手續，教育部18日對外發布聲明，強調葉借調擔任內政部及教育部部長，均依教師借調相關規定經學校同意後辦理，且均於就任前完成借調程序，沒有「先上車後補票」的問題。而葉在105年5月20日借調擔任內政部部長，以及在今年（107）年7月16日借調擔任教育部部長，都是台大依校內規定程序辦理後，分別於105年5月17日及今年7月13日，函復行政院人事行政總處同意借調。

但在105年5月20日之後，台大法律學院及法律系在105年6月22日下午3點半，召開104-2學期第3次院務會議記錄，這不只是葉俊榮調任內政部長，台大法律院系首度召開院系務會議，也是該學年度最後一場院系務會議，但依照會議記錄顯示，葉俊榮被放在「請假」的欄位，直到過了一個暑假，在105年9月21日召開的第105-1第1次系務會議紀錄中，葉俊榮才被放在「借調」的欄位。

律師陳麗玲表示，葉俊榮從內政部長轉任教育部長，「過去沒有看過這樣的借調方式」，基於「國立台灣大學專任教師借調處理要點」的規定，既然要求教師借調，需與授課與專長內容符合，台大對此卻沒有表達任何反對意見，「葉老師是否適合當教育部長，其實可以送呈校務會議討論」。

面對教育部依舊堅持拔管，陳麗玲則說，9月份新學期即將到來，開學典禮還是沒有校長，恐讓台大顏面無光，她盼台大校長案，最慢能在8月份結果，好讓開學典禮能有校長擔任主持。

對於葉俊榮從內政部轉調教育部，這當中是否有疑慮，記者致電台大法律系，系上表明需以台大人事室判定為主，隨後聯繫台大人事室，台大人事室主任黃韻如一接起電話，便急忙說不做任何對外應，隨即掛上電話。

(旺報 )