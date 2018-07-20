選前離開柯市府 許立民坦言：仍對醫學有熱情

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台北市社會局長許立民2014年底隨老師柯文哲進入北市府任職，暫放下原本台大醫院創傷醫學部醫師工作，日前傳出他借調期滿，將不再申請延長，要在8月份返回醫院工作。面對外界質疑跳船、借調程序有瑕疵，許今早受訪時表示，他對醫學、社福都有熱情，但的確在醫學或偏行政的工作上會有掙扎，尤其醫業是從25歲以來的職志，「維持一下醫術還是很重要」，所以決定回到台大醫院。

因許立民是柯文哲學生、下屬，兩人共事多年，他突然拋出請辭消息，外界相當詫異。除有人好奇是否對柯選情沒信心選擇跳船、投入競選團隊，昨天也有議員爆出許恐是「當黑官」，因為其借調期限其實只到去年12月25日，隨後他與台大醫院一直在協調歸建事宜，導致7個多月來台大醫院端並無人事處借調公文；銓敘部也說，許立民應在醫師、局長職務「二選一」，最後許也做出回到醫院任職的決定。

他今受訪表示，就像柯市長昨天所說，他40歲、對醫學還有熱情，雖然對社福工作也有熱情，但在醫學或者偏行政工作，老實說會有掙扎，尤其醫業是他從25歲的職志之一，「維持醫術還是很重要的」。

媒體追問，為什麼最後不考慮留在市府？他強調，對柯的支持會繼續，他們有共同理念，包括光榮城市、更加公平正義的社會等，會用不同方式支持市長；至於同樣從台大醫院借調到北市府的市府顧問蔡壁如會否跟進回到醫院？許稱他完全不知道。

面對議員質疑「黑官」，許立民與柯文哲剛剛受訪時也都異口同聲表示，沒有這樣的問題，一切程序合法。

柯文哲也說，專業人士工作到40遂，要突然轉彎蠻困難的，像他自己50多歲都是是應得不太習慣，「40歲蠻困難的」、「不要說他，連我都想落跑回去了」。不過，當被媒體問到會不會覺得現在跟許立民開會是「見一次少一次」，不捨愛徒離開？柯大笑說「瓊瑤小說讀太多，用這麼奇怪的詞，台大離市府很近，隨時都看得到！」

(中時 )

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