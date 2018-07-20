智慧機械之都建成「科技山手線」 今夏臺中連結你我的AI基地

2018年07月20日 10:57 旺報 李侑珊

科技部為連結產業創新浪潮，並號召AI人才發揮創意，特於今(2018)年暑假在「智慧機械之都」臺中推出「2018科技山手線．連結你我的AI基地」暑期科技展，首波活動將於7月20日至22日在臺中市中科智慧機器人自造基地盛大舉行。

科技山手線 以科普領航串聯科技與大眾生活

「大台中山手線」係緣起於行政院2017年3月所宣布之五大前瞻基礎建設計畫，其規劃藉由上端彩虹線與下端微笑線的軌道建設，連結台中山線與海線的鐵路，以形成圆環型軌道來提昇大台中交通便利性與整體發展。「台中科學園區智慧機器人自造基地」則是扮演人工智慧技術推廣的火車頭角色，以該基地連結其它AI衞星基地與產學研中心，未來將打通偏鄕距離，推廣AI技術，提昇科技便利性。

「科技山手線」首場活動以「台中科學園區智慧機器人自造基地」爲推廣據點(後有綠島、蘭嶼及金門移展)，旨在響應台中山手線的精神，希望透過地方科普活動的接力扎根，突破城鄉差距，普遍提升大眾的新興科技素養。同時希望能結合中科智慧機器人自造基地，兩者相輔相成以發揮「技術推廣」與「科普推廣」的領航功能，將最新穎的科技帶進大眾生活，激發大眾樂當創客的興趣。

自中科智慧機器人自造基地起跑 再前進三離島

科技部表示，本次活動以科技部第三期「高瞻計畫(HIGHSCOPE) 」與「科轉計畫(FORESEEING)」的研究成果為核心主軸，匯聚臺灣GLOBE計畫與各式動手作科學體驗活動，共計50群團隊以及許多來自印度、泰國、菲律賓等國家的師生團隊參與。從大眾熟知的綠能科技，到最新趨勢的AR、VR與AI(人工智慧)科技結晶，呈現多元、多層次的新興科技與教育成果。再加上最新穎的自造設備及智慧機器人試作體驗、展示活動，都將鼓舞更多年輕人投入新興科技，推動臺灣未來佔有AI、智慧機器人國際競爭的一席之地。

科技部陳良基部長指出，自造基地將從「串連、引入全國學生AI人才」開始，實現6個「Action item」－培育4000名專門人才、創造1450個就業機會、600組團隊進駐使用、新創公司廠商進駐50家、產出45個機器人應用計畫及30組以上的關鍵技術或產品，本次活動匯聚全國各地青年學子，既可說是Action item實現的開始。

此外，中科管理局陳銘煌局長也宣布中科智慧機器人自造基地B1創客工廠在活動期間將對外開放，提供AI智慧機器人相關組裝、應用及開發等設備，另包含3D列印、CNC加工、金/木工及電路製作等區展示，要讓自造資源進入大眾生活，再掀全民創客風！科技山手線活動自中科智慧機器人自造基地起跑，隨後將前進綠島、蘭嶼以及金門地區進行移展，讓科技新知、科教實踐普及各地，不分城鄉，連結你我的AI基地。

AI、AR、VR等科技新趨勢再創科教新進程

科技部表示，本次展區呼應臺中鐵路山手線計畫中「微笑線」、「彩虹線」不斷連結的意向，規劃扎根的「微笑」、創新的「彩虹」以及跨國性的「全球」等三層次展區內容，與大家共享國內外師生共創的新興科技教育成果。

「微笑 高瞻扎根」展區展出第三期高瞻計畫各級學校 (國中、高中職、大學) 共計40組團隊師生結合新興科技主題及Maker Movement (自造者/創客運動) 理念，投入跨學科學校特色課程研發的最新成果。

以「微笑曲線」配置的展區空間，傳遞著「從靈活設計、創意應用的發想，推展至AI的創造；回到切身的環境永續科技角色，最終以智慧科技改善居家生活」的生動故事。比如步入「數位設計區塊」認識3D列印、AR及VR等新興科技課程設計，再到「人文創意區塊」親近樸素的藝術、人文及地方特色，轉角看見「人工智慧區塊」驚嘆學生靈巧掌握機器人、機器手臂及自走車輛技術，迎面而來「綠能科技區塊」對綠色能源、永續環境、環境汙染監控/防治的創新意念與設計，最後壓軸「智慧生活區塊」為大眾呈現居家物聯網，讓大家搶先體驗先進科技生活的近未來。

高瞻計畫成功誘發許多年輕學子的科學學習興趣，以內湖高工團隊推動之AI課程為例，學生基於對生物的興趣，進而決定仿照人類肌肉來建構機器人結構，為此更是鍥而不捨地向鄰近護理學校學生借課本，自行摸索學習肌肉、骨骼、肌腱及韌帶的架構及作動原理，同時尋求大學教授的協助，以深入瞭解肌肉拮抗的關係，一步步地實踐仿生機器人的創造行動。學生表示高瞻計畫就是一連串『挫折中修正，改進中學習，從問題解決的實踐中建構知識與成就感』的過程！

前沿(綠能及奈米)科技科普轉化秀成果

「彩虹 科轉創新」展區展出前沿科技創新教育資源暨應用推廣計畫(科轉計畫)經歷三年執行的總成果，共計有102件科普轉化作品。以「彩虹圓弧曲線」配置的展區空間，完整匯聚「發現新綠能、應用新綠能形塑永續環境；創造奈米材料、發展量測技術、建立新產業領域」的21世紀科技生活。試看「卡門渦街無扇葉風力發電機」重現機械能轉換電能的精巧過程；「追日系統」如何緊隨太陽軌跡運動、展示聚光式太陽能發電原理；「顯示器背光模組」如何成為下一代的照明/顯示技術；奈米二維材料「過渡金屬二硫族化物的二倍頻現象」細說新光學現象的由來與未來；「液態奈米生醫檢測」電子書揭開民生/醫用奈米材料的神秘面紗；入夏重要的「紫外線防禦科技」互動展示全面介紹奈米鑽石塗層吸收/反射紫外線(UVA及UVB)的強大功力。此外，展區也將介紹新一期科轉計畫邁入「人工智慧」及「生技醫藥」主題的嶄新藍圖。

跨國科教學習成果發表

「全球 聚焦臺中」展區聯合國際師生發表趣味且具啟發性的科學作品觀摩與動手做活動，促使臺灣科教接軌全球。其中，如「GLOBE Taiwan Science Festival 專區」特邀臺灣、印度、泰國及菲律賓等國家師生團隊發表17件科學作品，展示GLOBE Program啟發學生透過環境觀察、搜集資料所練就的科學創造力，系列成果包括學生參與GLOBE國際虛擬科學討論會及GLOBE ENSO學生活動網路視訊會議的優秀作品，精彩可期。

另「DIY動手做專區」特別精選8件第三期高瞻計畫與科轉計畫的科學動手做體驗活動教材，敬邀舊雨新知把握7/20至7/22上午10:00至下午17:00開放時間（7/22中午12：00閉展）前來參與，為科學創造的可能性同感驕傲、發現驚奇。

(旺報 )