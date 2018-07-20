看到鬼？無人小客車竟自己開到路中間

2018年07月20日 11:31 中時 呂筱蟬

無人貨車路上滑動，居民驚嚇。(警方提供)

一輛無人駕駛的小貨車，20日竟在平鎮區中豐路山頂段1巷內自己滑行，路過的民眾及鄰居見狀後嚇得連忙報警，就當鄰居議論紛紛時，到場處理的員警揭開謎底，原來不是什麼靈異事件，只是粗心的車主忘了拉手煞車，才會讓小貨車滑行了近40公尺，還好沒有造成其他車輛受損。

平鎮警分局平鎮派出所林信雄所長表示，20日上午9時許，值班臺接獲多通民眾報案電話指出，有一台無人駕駛的小貨車自己開到馬路中間，目前正擋著其他車輛通行，因事出突然，附近鄰居沒人敢上前查看，只有圍在巷道議論紛紛，等待警方到場處理。

警方到場後，立即上前查看小貨車，發現車內無人，且電門發動孔上也沒有遺留鑰匙，附近居民也沒有看過這部車，最後警方利用車籍系統調閱資料，終於找到陳姓小貨車車主，車主訝異小貨車自己跑到路中間，急忙趕來處理善後，鄰居釋懷後，也幫忙員警將小貨車暫時推到路旁停放。

50歲的陳姓車主向警方表示，小貨車平常都是放在工廠很少開回家，但昨晚因為送貨送太晚才直接開回家停放，今早清晨準備要出門時，卻發現車輛的電瓶壞了，無法發動車子，情急下忘了拉手煞車就急忙外出找人救援，誰知道車輛竟會自己滑行到路中，造成左右鄰居驚嚇及不便，陳姓車主也頻頻道歉，還好在警方及鄰居的幫忙下，該事件圓滿落幕。

(中時 )