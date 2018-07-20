綠委周春米：沒有屏縣強拆這回事 網友：當大家失智？

2018年07月20日 10:47 中時電子報 邱文秀

屏東縣政府16日清晨執行公勇路牴觸戶拆除作業，無黨籍議員蔣月惠到場抗議，爆發咬警及道歉暴哭事件，引發熱議。出身屏東的民進黨立委周春米在臉書聲援屏東縣政府，她表示「沒有強拆這回事」，並對新聞標題「強拆」感到茫然。八卦版網友批評「拆同意戶的工程會需要凌晨五點帶80名警力去拆?你是當別人都失智了嗎?」

對於最近熱議的蔣月惠事件，有網友在《批踢踢實業坊》發文爆料：屏東縣政府拆除手段「超惡劣」，縣府將拆除工具放在不同意戶家門前，逼迫不同意戶簽署同意書，若不簽就當天行強拆；若簽署就協商、兩週後再來拆除。屏東縣議員蔣月惠在抗議強拆過程中咬了女警一口，遭外界譴責，但之後屏東鄉親發聲力挺她。

民進黨立委周春米出身自屏東，畢業於高雄女中、台大法律系，曾任地方法院法官。她在臉書發文力挺屏東縣政府，並說沒有強拆這回事。

周春米說，這幾天許多好友關注屏東公勇路拓寬工程拆遷牴觸戶的議題；不知道大家來過這裡嗎？公勇路在火車站後方，算是屏東很舊的社區，連接建國市場（印象中台語稱賊仔市），只是沒有前站光鮮熱鬧！

周春米表示，這次的拓寬工程，從8米拓寬為12米，抵觸戶計有21戶，徵收土地&補償地上物將近3.2億元，道路拓寬工程費用約2000萬元！抵觸戶有14戶是同意拆遷的，他們均在106年7月就請領了徵收&補償費，其中的11戶已在去年拆除，另外的3戶就是7/16上午拆除的，所以7/16上午拆除的就是已請領徵收&補償費用的3戶；印象中7/16的新聞報導就有提及，不知為何網路還是瘋傳強拆民宅，下標還是下強拆民宅，真的覺得茫然！

至於那不同意拆遷的7戶，周春米說，有6戶本來也簽了同意書，但後來有些變化，就撤回了他們的意思表示，不管其撤回效果如何，但畢竟這7戶目前都無拆除的行為或事實，不知為何大家會連結成沒有同意就強拆的輿論控訴，也是讓我茫然！

周春米說「感謝大家關注屏東，但在蔣議員的驚天哭喊之後，我們是否可以再多查明一些事實真相，我們是否可以再多些是非判斷的空間，也許沒法驚天動地，但至少紮紮實實，真真切切！」最後她並標註「#歡迎大家來屏東走走#目前已拆除的，都是同意的#目前還沒同意的，都沒有拆除#所以沒有強拆這回事」。

八卦版網友留言「拆同意戶的工程會需要凌晨五點帶80名警力去拆?你是當別人都失智了嗎?」、「大批警力+大清晨拆房子?」、「所以警察是去當啦啦隊的嗎」、「民進黨說什麼，反著看就對了」、「都同意了還早上五點突襲 心照不宣啦」、「如果蔣議員沒去 就全部一排拆光光啦」、「3.2億 那被拆的低端人口是拿到多少錢」、「為什麼縣長到現在還在躲告人就特別快」、「清晨5、6點, 還派80名警員,只為了拆同意戶三間，當大家白痴喔」、「怎不說民眾歡喜慶拆除」、「凌晨5點帶80名警察去幹嘛？覺得茫茫然」、「討債集團帶十多名小弟就很秋了，80個？」、「怪手五點停在你家前面 你怕不怕？」、「真當警察吃飽太閒?凌晨五點集合晨跑膩」。

(中時電子報)