蔣月惠生活費曝光！薪水只留4千 靠保險金度日

2018年07月20日 10:57 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

蔣月惠當選議員後仍常在街頭拉小提琴、義賣商品募款。(圖/翻攝自蔣月惠臉書)

屏東縣議員蔣月惠為抗議政府無預警強拆牴觸戶，對女警一咬成名，事件爆發後，許多網友力挺蔣月惠長期照顧弱勢，是「不黑不貪」的好民代。蔣月惠日前受訪時曾透露，她當議員的薪資每月實領6萬8千元，自己只留4千元，其他全部捐給肢體殘障服務協會「羅騰園」，平常開銷都靠保險回饋金消化掉。

蔣月惠擔任公職3年多，也是「羅騰園」殘障協會的理事長，蔣月惠將從政一票30元的選舉補貼全部捐出，而且縣議員每個月近7萬元的月薪，她自己只留4000元，大部分都捐給羅騰園做愛心。對於一個月只有4000元的開銷額度，蔣月惠說「反正我只有一個人」，日常的選民服務都自己用保險回饋金消化。

蔣月惠因咬警事件挨轟，時事評論人溫朗東跳出來幫她說話，溫朗東在臉書表示，蔣月惠當初之所以參選，就是為了利用選舉補助款，幫助她長期服務的「羅騰園」，希望讓近20個身心障礙的孩子就醫、就學、學得才藝，她為了幫助身障弱勢，當選議員後仍在街頭拉小提琴、義賣商品募款。

還有網友爆料指出，蔣月惠不僅把大部分薪水都捐出，還把自己的房子免費提供給弱勢居住，許多鄉親看到新聞後都直言：「她是唯一僅存的屏東希望」。

(中時電子報)