雲林國民法官海選 54人出列有老師房屋仲介

2018年07月20日 11:31 中時 許素惠

雲林地方法院推動「國民參與刑事審判」，舉辦國民法官、選任、模擬審判及交流，54名報到者包羅各行各業，最後選出6位正任，2位備任，並立刻「上任」和職業法官同列法官席上，聽檢、辯激烈攻防，模擬審判。

雲林地院庭長廖國勝指出，居住雲林4月，年滿23歲縣民都有資格報名國民法官的選任，首批主動報名多達70餘人，60人通過初審，54人報到，未來被選任者和職業法官共9人組成合議庭，共同審理及量刑，有罪與否及量刑的決定權相等，模擬情形將做為未來立法參考。

雲林地方法院推動國民參審，首批有54人參與國民法官的選任。（許素惠攝）

報到者職業多元，有教師、護理師、房地產仲介業者、媒體人、公務員等，由院檢辯3方組成選任小組，面談題目包羅萬象，但泰半聚焦於法律及司法現象或時勢，其他縣市法官也來觀摩。

有選任官問「對於最近有檢察官被指為政治打手，你看法如何？」令受選者一時語塞，差點答不出話來。還有選任官問知不知道嗎啡和安非他命或大麻的不同？專業護理師坦言雖在醫院工作多年，但不知道其中差異。

雲林地方法院選任國民法官由院檢辯三方當選任官，透過視訊讓其他法院觀摩。（許素惠攝）

國民參與審判模擬法庭由8名正備取國民法官和3職業法官同坐法官席上，合議庭由許佩茹擔任審判長，司法院刑事廳長蘇素娥等人都到場聆聽，檢辯模擬精障子毆打父母成傷不治案進行激烈攻防，不僅讓初體驗的國民法官大開眼界，透過視訊，也讓更多人了解審判過程。

(中時 )