美漫英雄玩快閃！週日來八德商圈看蟻人與黃蜂女

2018年07月20日 11:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週末來八德商圈！蟻人與黃蜂女玩快閃！拍照打卡好有fu！近些年來，全球電影業受到瓶頸，然以超級英雄角色為主角的漫威影業在世界創下多項紀錄！鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、黑豹等英雄崛起，不僅帶動票房，也成為動漫、電影迷新寵！

漫威英雄快閃三創突擊任務周末再現！粉絲裝扮成索爾與黃蜂女即將現身。（主辦單位提供）

近來暑假強檔新片《蟻人與黃蜂女》人氣紅不讓，票房和口碑都獲得一致肯定！話說男女主角日前來台也對台灣粉絲讚譽有佳！暑假期間，引領動漫潮流的三創生活園區特於本周日(7/22)邀請熱情粉絲裝扮成美漫英雄coser，分別有黃蜂女與索爾，快閃現身三創與八德商圈和民眾互動。凡於指定時間捕捉到帥氣英雄Coser並一起合影後，上傳到三創生活官方粉絲頁，即可抽漫威英雄限量禮。

三創生活園區於今夏打造全新4F風格生活樓層，分別有讓筋骨鬆一下的紓壓按摩區、打造潮家居的生活家電區、讓腦內啡上癮的咖啡共和國，以及全新開幕的Pioneer DJ打造出DJ音樂區，讓更多從來沒有接觸過混音音樂的人也可以開始嘗試混音樂趣。

同時，這周末三創特別邀請「RioSoul樂團」以巴西最具代表的芭莎諾瓦與輕快的森巴曲風，於4F風格生活現場演奏最純粹優美的巴西爵士。讓民眾邊逛質感家電、一邊為家中規劃更好的居家空間之餘，同時享受美妙輕快音樂，輕鬆舒適的度過周末午後時光。

(中時電子報)