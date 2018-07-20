批陸東海演習 美新太平洋司令：恐嚇威脅鄰居

美國海軍四星上將大衛森，現為新一任太平洋司令。（圖/美國海軍）

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中時電子報

大陸浙江日前公告海禁區域，證實解放軍將在東海進行演習一事，並有部份媒體藉此、大肆炒作與台灣相關的敏感議題。然而，仍在夏威夷舉行環太平洋軍演（RIMPAC）的美國印度-太平洋司令部（U.S. Indo-Pacific Command），其新上任的司令官戴維森（Adm. Phil Davidson）今透過推特批評中國大陸，「當中國在東海發起片面的演習，並意圖威脅恐嚇他的鄰居們時，我們（美國）與25個盟邦、正團結進行環太平洋軍演中！」

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戴維森文中也再次強調，美國與25個盟友都努力讓印太地區，能成為一個自由、開放且合作的海域，並讓「所有人」共享繁榮。但今年度的環太平洋軍演中，美國軍方並沒有邀請中國大陸，也讓人好奇，這「所有人」的範圍和定義。

事實上，中美兩國近期，在太平洋互鬥戲碼愈來愈多，無論是南海的自由航行與飛行權力對抗，或是一週前被爆出，解放軍派出815型電子偵察艦，接近夏威夷的經濟海域（EEZ）、對軍演進行全程監視的事件，都讓外人看見，兩大強權除貿易戰外，對於海洋、航道、區域利益的「不同解讀」。

大陸自製的天王星號電子偵察艦。（圖/荊楚網）

現年58歲的戴維森，出生於美國俄亥俄州，是美國海軍軍官學校1982年的畢業生。服務資歷相當豐富的他，曾在艾森豪航空母艦（Eisenhower Carrier Strike Group）打擊群、蓋茲堡號（USS Gettysburg）和泰勒號巡防艦（USS Taylor）服務。後轉任國務院巴基斯坦阿富汗專家、參謀長聯席會議和擔任副總統身旁的武官。2014年起，接掌海軍第六艦隊，負責歐洲與非洲的防衛任務；去年當太平洋艦隊出現多起撞船和官兵身亡意外後，調入第七艦隊協助改革和提振人心。

(中時電子報)

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